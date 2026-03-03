Ceriale. Una serie di tentati furti in abitazione avvenuti nel territorio di Ceriale nelle ultime due settimane: si tratta di incursioni che hanno interessato l’area cittadina della via Romana e altre zone residenziali della località rivierasca.

Nel mirino dei ladri sono finite tutte seconde case, alloggi al momento vuoti e/ che vengono affitati stagionalmente.

Su almeno tre-quattro episodi sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che hanno svolto sopralluoghi e avviato gli accertamenti a seguito delle denunce e delle segnalazioni raccolte dai proprietari.

Tuttavia, stando a quanto appreso, si sono verificati altri casi sui quali, invece, sta indagando la polizia locale di Ceriale. Al vaglio anche le immagini del circuito di videosorveglianza delle zona interessate dai raid e l’analisi su possibili tracce lasciate dal o dai malviventi in azione.

Secondo le prime informazioni, in tutti i tentativi di furto non sarebbe stata portata via alcuna refurtiva, con le abitazioni messe però a soqquadro e anche danneggiate.

Non si esclude, considerato il modus operandi, che l’autore o gli autori dei tentati furti possano essere gli stessi. E da parte delle forze dell’ordine proseguono i riscontri investigativi per risalire al responsabile o ai responsabili.