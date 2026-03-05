Quiliano supporta “Mai Bandiera Bianca”, la campagna contro la violenza sulle donne

Quiliano. La Città di Quiliano aderisce con convinzione alla campagna nazionale promossa da ANCI Comunicare, in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intitolata “Mai Bandiera Bianca contro la violenza sulle Donne”.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: fare in modo che il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, non rimanga un appuntamento isolato, ma diventi un impegno quotidiano. La violenza contro le donne non è un’emergenza episodica: è un fenomeno sociale pervasivo e strutturale che richiede una presa di posizione pubblica, visibile e costante da parte delle istituzioni.

La prevenzione, in questo contesto, assume un ruolo fondamentale: strutturare politiche e iniziative che contrastino la violenza di genere è essenziale per costruire una società più sicura e consapevole.

Lo slogan della campagna riassume il messaggio di coraggio e impegno collettivo: “La bandiera bianca, simbolo di resa o tregua nei secoli, qui viene rovesciata: Mai Bandiera Bianca.”

Un messaggio chiaro contro ogni forma di normalizzazione e rassegnazione di fronte a un fenomeno purtroppo diffuso. L’obiettivo è che questo messaggio arrivi a tutte le case, promuovendo consapevolezza, coraggio e responsabilità collettiva.

La Città di Quiliano invita tutte le cittadine e tutti i cittadini a sostenere la campagna e a contribuire a costruire una comunità in cui la violenza contro le donne non abbia spazio.