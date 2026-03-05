Quiliano celebra l’81° anniversario della Liberazione: primo appuntamento sabato 7 marzo

Quiliano. Prenderanno avvio sabato 7 marzo alle 17 presso la sala consiliare le iniziative promosse dal Comune di Quiliano in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.

Il primo appuntamento sarà l’incontro dal titolo “Le Madri Costituenti”, alla presenza della giudice Fiorenza Giorgi, a cura della sezione Anpi di Quiliano “Teccio del Tersè”.

“Il 25 aprile rappresenta una data fondativa della nostra Repubblica e della nostra identità democratica. Celebrare l’81° anniversario della Liberazione significa non solo rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà, ma rinnovare ogni giorno il nostro impegno a difendere i valori della Costituzione, della pace e della giustizia sociale. La memoria è un dovere collettivo, soprattutto verso le nuove generazioni, affinché possano custodire e trasmettere il significato profondo di questa ricorrenza” dichiara il sindaco Nicola Isetta.

Il programma delle iniziative è stato predisposto, come di consueto, con la collaborazione delle sezioni ANPI del territorio, delle associazioni locali e dell’istituto comprensivo Spotorno-Quiliano.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario completo delle celebrazioni sul sito istituzionale del Comune.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a questo primo momento di approfondimento e riflessione, che apre il percorso di commemorazione verso il 25 Aprile.