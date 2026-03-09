Quiliano al Salone Agroalimentare Ligure 2026: eccellenze del territorio protagoniste a Finalborgo

Quiliano. Dal 13 al 15 marzo 2026 torna a Finale Ligure il Salone Agroalimentare Ligure (SAL), ospitato come da tradizione nel suggestivo scenario del Complesso Monumentale di Santa Caterina e tra le piazze del borgo medievale di Finalborgo.

Il Comune di Quiliano parteciperà alle tre giornate con una presenza attiva e qualificata, portando nel cuore della manifestazione le proprie eccellenze agroalimentari, le produzioni tipiche e il lavoro delle aziende del territorio.

Il Salone Agroalimentare Ligure rappresenta un appuntamento strategico per la promozione delle filiere locali e per la valorizzazione dell’identità agricola ligure. Durante le tre giornate saranno presentati i prodotti simbolo di Quiliano, con momenti di degustazione e approfondimento dedicati alla cultura enogastronomica locale.

A rappresentare il territorio saranno anche alcune aziende agricole quilianesi che porteranno al pubblico del Salone le proprie produzioni: l’Azienda Agricola Cervaro, con vino e zafferano; l’Azienda Agricola Viarzo, con la propria produzione vinicola; l’Azienda Agricola Giusto Gabriele, con i formaggi artigianali; e l’azienda Cerro Miresa, con il miele, prodotto che racconta la biodiversità e la ricchezza naturale dell’entroterra.

Protagoniste di un secondo stand saranno in particolare le focaccette quilianesi di patate De.Co., eccellenza riconosciuta della tradizione gastronomica locale. Lo stand sarà gestito in collaborazione con le associazioni del territorio: APS SMS Fratellanza Quilianese, SMS Montagna, Società Cattolica San Giuseppe APS Valleggia e Società Cattolica Don L. Bazzano, a testimonianza di una comunità coesa e attivamente impegnata nella promozione delle proprie radici.

Momento speciale della partecipazione quilianese sarà domenica 15 marzo alle ore 11.00 con il laboratorio dal titolo “Liguria sulla pelle: i benefici della vinacce e la dolcezza delle albicocche”, in programma presso la Sala Liguria dell’Oratorio de’ Disciplinati (primo piano). L’iniziativa, curata da Matteo Bonello e Francesca Carmona, offrirà un’interessante occasione di approfondimento sulle proprietà e gli utilizzi delle vinacce e delle albicocche, in un connubio tra benessere, territorio e tradizione.

“La presenza di Quiliano al SAL – dichiara il sindaco – è motivo di orgoglio e rappresenta un’importante opportunità di visibilità per le nostre produzioni e per il lavoro delle associazioni e delle imprese locali. Eventi come questo rafforzano la rete tra territori e contribuiscono a promuovere uno sviluppo sostenibile che parte dalla valorizzazione delle eccellenze locali”.