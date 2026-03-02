  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Collaborazione

Prosegue la collaborazione tra il Comune di Alassio e il Tribunale di Savona per i lavori di pubblica utilità

L'assessore Giannotta: "Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni"

Generico marzo 2026
L'assessore agli Affari Legali del Comune di Alassio, avv. Franca Giannotta, e il giudice dott.ssa Fiorenza Giorgi, all'epoca della firma della Convenzione GIP presso il Tribunale di Savona

Alassio. Prosegue con successo la collaborazione tra il Comune di Alassio e il Tribunale di Savona nell’ambito dei lavori di pubblica utilità, avviata nel 2020 con la stipula della relativa convenzione. L’accordo consente a soggetti sottoposti a misure alternative di svolgere attività di utilità sociale all’interno del territorio comunale, offrendo un contributo concreto alla città e favorendo al contempo percorsi di reinserimento.

Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni – sottolinea l’assessore agli Affari Legali del Comune di Alassio, Avv. Franca Giannotta Grazie a questa convenzione possiamo attivare progetti concreti di utilità pubblica, che spaziano dalla manutenzione urbana a iniziative specifiche di grande valore, realizzate a costo zero per l’ente, che permettono di ottenere risultati tangibili per la città e che valorizzano il lavoro e le competenze di chi vi partecipa“.

Nel corso del 2025 sono state cinque le richieste accolte con esito positivo, con conseguente rilascio della disponibilità da parte del Comune. I lavori assegnati riguardano interventi di manutenzione urbana, rilievi toponomastici nell’ambito di un progetto di grande importanza attualmente in corso, che richiede competenze tecniche specifiche e sta garantendo un notevole risparmio e beneficio all’ente. Sono inoltre stati assegnati interventi di pulizia e un progetto presso la Biblioteca Civica Renzo Deaglio. Alcune di queste attività sono già iniziate nel 2025, mentre altre avranno inizio nel corso del 2026.

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.