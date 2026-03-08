Promozione, Serra Riccò-Ceriale LIVE: nuovo scontro salvezza per i cerialesi

SERRA RICCÒ-CERIALE 1-0 (27′ Silicani)
27′ Serra in vantaggio! Rimpallo, Silicani ne approfitta e in area trafigge Gallo: 1-0.
22′ Tentativo smorzato di Buonocore che aveva fatto tutto bene in avanzata ma gli è mancata proprio l’ultima fase.
20′ Taku interviene in scivolata su Placido vicino al limite dell’area: per l’arbitro è fallo e cartellino giallo per il difensore cerialese. Calcia proprio lo stesso Placido…pallone alto.
17′ Kacellari da fuori, tiro centrale per Preti.
16′ Preti esce bene in volo su Renda, il Ceriale sta premendo.
11′ Traversa del Ceriale! Bella trama biancoblù, inventa Buonocore e Renda calcia dall’out di destra: pallone che tocca la parte alta dell’incrocio dei pali.
10′ Franco ci prova su punizione dalla lunga distanza: blocca Preti.
9′ Tentativo di Kacellari in area murato dalla difesa locale. Sta uscendo bene il Ceriale in questi minuti.
7′ Buonocore prova il dribbling in area ma si porta la palla sul fondo.
5′ Ceriale partito con attenzione in non possesso e volontà di colpire con palleggio e dinamismo. Difende compatto il Serra.
3′ Cross di Siddi sporcato in corner: parte con intensità la sfida del Negrotto.
Si parte!
Primo tempo
Le formazioni
Serra Riccò: 1 Preti, 2 Sarno, 3 Montermini, 4 Severi, 5 Caroglio, 6 Orofino, 7 Ravenna, 8 Crudeli, 9 Siddi, 10 Placido, 11 Silicani. A disposizione: 12 Panasia, 13 Cagnana, 14 Caruso, 15 Tirelli, 16 Giovinazzo, 17 Panfili, 18 Dellepiane, 19 Maiolese, 20 Acquanita. Allenatore: Digno.
Ceriale: 1 Gallo, 2 Miranda, 3 D’Aiuto, 4 Destito S, 5 Franco, 6 Taku, 7 Shpuza, 8 Buonocore, 17 Kacellari, 10 Mariani, 11 Renda. A disposizione: 12 Martinetti, 13 Andreetto, 14 Gaudino, 15 Folco, 16 Guaraglia, 9 Beluffi G, 18 Barone, 19 Beluffi L, 20 Gualberti. Allenatore: Mambrin.
Arbitra De Longis di Chiavari, coadiuvato dai genovesi De Lucia e Righetti.
Genova. Al “Negrotto” di Serra Riccò il Ceriale di mister Marco Mambrin è impegnato in un altro scontro salvezza. Dopo la vittoria contro la Superba, i biancoblù puntano a fare un altro risultato pesante per continuare il proprio percorso per uscire dalle zone pericolose. Per i gialloblù uno degli ultimi treni da provare a prendere per rientrare nella corsa salvezza.