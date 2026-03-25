Promozione, il Savona strapazza la Superba: 8-0 senza diritto di repliche e discorso playoff riaperto

SAVONA (5′ Turone, 31′ Schirru, 38′ Fabbri, 43′, 50′ Nelli, 59′ Gamba, 73′ Silvestri, 80′ Raja) 8 – 0 SUPERBA

90′ Termina qua! Il Savona riapre il discorso playoff, prossima partita decisiva per rientrare nel gap di punti per partecipare agli spareggi per l’Eccellenza.

84′ Giocatori praticamente in campo con bassissima intensità, si aspetta solamente il triplice fischio.

80′ Baldaccini prende palla e serve tra le linee Silvestri, è uno contro uno contro il portiere, finta e portiere giù, poi serve con molta generosità Raja che insacca a porta vuota. Silvestri avrebbe potuto raddoppiare nel tabellino, ma decide di tenersi l’assist. 8-0.

73′ Occasione anche per Silvestri! Non se lo fa dire due volte, settimo gol in una partita, disastro Superba.

69′ Dentro Toskay per Damonte.

65′ Altro cambio per il Savona, dentro Baldaccini per Burchi.

59′ Altro cambio Savona, fuori Fabbri per Iadanza. Occasione per Gamba! Altra ottima conclusione, neanche esulta il giocatore appena entrato. Il vantaggio sta diventando sempre più ampio.

58′ Mezza occasione per la Superba, lascia sfilare Agostino essendo che il compagno da copertura. Ne segue una conclusione molto debole a campanile che si spegna tra i guanti dell’estremo difensore di casa. Cambio Sarpero, dentro Gamba per Nelli.

55′ Altro strappo sul laterale destro, questa volta con Burchi che viene servito filtrante. Palla dentro l’area, rimpallo in rimessa di un difensore ospite. Poco dopo, Sassari aggancia e Turone calcia di prima dopo essere servito, palla alta sulla traversa.

50′ Nelli si contende il pallone a centrocampo, arriva Silvestri che sradica il pallone e prova ad involarsi. Fermato irregolarmente da Ottogalli, ammonito il difensore della Superba. Calcio di punizione, rimpallo e Nelliiiiiii! Eurogol di Nelli che esulta alla Dimarco! Botta al volo che si trasforma in una palombella perfetta che illude Cannavò, manita Savona!

47′ Il Savona bussa subito alla porta della Superba, colpo di testa di Nelli che esci di pochissimo.

45′ Si riprende! Un cambio tra le fila della Superba, entra Rapetti per Cadenasso. Savona in campo con gli stessi undici del primo tempo.

Secondo tempo

46′ Termina qua la prima frazione e, metaforicamente, anche la partita. È decisamente impossibile che la Superba possa recuperare tutti questi gol nella seconda frazione. Abbandonato completamente il gioco centrale adottato nei 5/10 minuti che avevano scomposto leggermente il Savona ma, ripreso il ritmo degli striscioni, non c’è stata partita.

45′ Assegnato un minuto di recupero.

43′ Altro pallone dentro verso Nelli, tocca e scarta il portiere e praticamente sulla linea di fondo campo calcia! Game, set, match! Si unisce anche Nelli alla festa del gol, Superba in totale blackout.

41′ Punizione per la Superba che porta ad un nulla di fatto, ribatte la barriera e poi rammarico per Nelli che era da solo sulla linea del centrocampo. Se gli avessero servito il pallone sarebbe andato sicuramente in uno contro uno.

38′ Azione fotocopia di prima con Damonte, palla dentro dove non arriva Nelli ma ci arriva Fabbri! No assist ma si gol che porta al 3-0! È festa Savona sugli spalti e anche in campo, i giocatori gioiscono molto dopo il tap-in vincente del laterale. Partita probabilmente già chiusa nella prima frazione.

37′ Savona a centimetri se non millimetri dal 3-0! Contropiede dei padroni di casa con Fabbri che arriva fino in fondo, deposita dentro per Nelli che tocca, ma il pallone esce! Era troppo schiacciato sul primo palo, la posizione con il corpo non ha agevolato la sua conclusione sul secondo palo.

31′ Turone stoppa e Raja accomoda la sfera, ancora la sfera verso il centrocampista che vede filtrante Damonte! Conclusione potente sul primo palo che Cannavò può solo deviare sarà corner. Palla dentro e incorna Schirru! Eccola la rete del doppio vantaggio, il capitano del Savona spacca la porta con un’incornata violenta!

30′ Altra occasione per il Savona, ogni pallone pericoloso costruito fin qua è sempre passato dai piedi di Turone, fin qua il migliore. Uno-due con Nelli fino al limite, poi un difensore spazza senza fronzoli. Recupera il Savona, conclusione precisa verso la porta, Cannavò! Una parata spettacolare che nega un gol praticamente già fatto, l’estremo difensore tiene ancora in vita i suoi.

26′ Cosa si è mangiato Fabbri! Pallone perfetto dentro l’area, il laterale si coordina e calcia al volo, ma il pallone termina fuori. L’arbitro però indica la bandierina, c’è stato il tocco preventivo di un difensore. Tocco corto nei pressi della bandierina e cross sul secondo, tocca un avversario ancora corner. Il secondo tentativo viene spizzato vai lontano dall’area.

24′ La Superba si fa rivedere dalle parti dell’area, cross sul secondo dove spunta Vultaggio! Piattone non preciso che si spegne oltre al palo, ci sarebbe stata comunque la posizione di fuorigioco che in caso avrebbe annullato la rete del pareggio. Poi ribaltamento di fronte, Silvestri palla al piede arriva fino al limite e calcia, ottima risposta della difesa che fa buona guardia.

22′ Conclusione dal limite di Fabbri, rimpallata da un difensore. Dopo 10 minuti di appannamento, il Savona sembra aver trovato di nuovo la chiave giusta per interpretare la partita.

20′ Ottima triangolazione tra Silvestri e Turone. Quest’ultimo nello spazio trova il numero 10 defilato che, di prima, prova a chiudere per Nelli ormai arrivato a pochi passi dalla porta. Ottima copertura però di un difensore ospite che spedisce lontano la palla.

14′ Sembra invece aver mollato un po’ la presa ora il Savona. Badamassi tira dal limite, conclusione lenta e poco precisa che però sorprende comunque Agostino che non blocca, Damonte si rifugia poi in rimessa laterale. Colombo richiama all’attenzione la squadra dopo gli ottimi primi momenti di gara.

11′ Grande parata di Agostino sulla conclusione di Cadenasso, non potente ma molto precisa. Si salva in corner la formazione di Sarpero. Primo squillo genovese ma, fino ad ora, il Savona sembra avere la partita in pugno.

10′ Intervento di precisione millimetrica di Colombo che strappa il pallone dai piedi di Callà da ultimo uomo! L’attaccante aveva agganciato alla perfezione la pala servitagli da Cadenasso, senza riuscire a saltare anche l’ultimo baluardo prima di Agostino.

8′ Ancora un ottimo spunto sulla destra, Raja vede Fabbri che stoppa. Poi i due quasi si scontrano e perdono il possesso, ne approfitta la Superba che però perde la sfera, non riesce proprio ad essere incisiva negli ultimi metri.

5′ Un paio di falli spezzano il gioco ma, fino ad ora, è il Savona a rendersi più pericoloso. Ottimo spunto sulla destra, palla dentro l’area per Turone! Sblocca subito la sfida il Savona grazie al centrocampista, conclusione di prima che sorprende Cannavò e Savona subito in vantaggio!

1′ Si inizia! Primo pallone lungo giocato dalla Superba, recupera il Savona con la copertura di Silvestri. Poi subito in avanti dopo la rimessa laterale, steso ancora il numero 10, punizione per gli striscioni dal limite.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Raja, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Burchi, 8 Turone, 9 Nelli, 10 Silvestri, 11 Fabbri. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Incorvaia, 14 Iadaza, 15 Toskaj, 16 Rolandi, 17 Saracco, 18 Baldaccini, 19 Fossati, 20 Gamba. Allenatore: Sarpero.

Superba: 1 Cannavò, 2 Sacco, 3 Trifi, 4 Guelfi, 5 Ottogalli, 6 Malfettani, 7 Vultaggio, 8 Lanza, 9 Callà, 10 Cadenasso, 11 Badamassi. A disposizione: 12 Romei, 13 Fossati, 14 Ravera, 15 Ottogalli, 16 Rapetti, 17 Malinconico, 18 Siri, 19 Palmisano, 20 Marchese. Allenatore: Malcontento.

Arbitro dell’incontro il signor Fousfos Ramez di Albenga, coadiuvato da Ferrari Giacomo di Genova e Pietro Pollero di Savona.

Savona. Buona sera a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il recupero della 25^ giornata di Promozione tra Savona e Superba. Sfida importantissima per la squadra di Sarpero per cercare di riaprire la situazione playoff. Con la vittoria di domenica contro il Serra Riccò gli striscioni hanno ritrovato il terzo posto ma, le undici distanze nel punteggio dalla Praese, non permetterebbero i playoff. Vincendo questa sera, oltre a vincere per tre partite consecutive per la prima volta in campionato, i biancoblù accorcerebbero a -8.

Un crocevia importante per questa ultima fase di campionato, essendo che dopo lo stop pasquale ci sarà proprio il big match Savona vs Praese. Arrivare a quella sfida con una vittoria vorrebbe dire in caso riaprire la lotta spareggi, essendo che poi entrambe devono ancora scontare il turno di riposo causato dal ritiro del Bragno.

Alla Superba servono invece punti per avvicinarsi all’uscita della zona playout. L’ultima vittoria risale al primo febbraio contro l’ultima in classifica. Occhio però a sottovalutare i genovesi, vicini più volte alla vittoria. Nonostante il penultimo posto, la squadra di Malinconico ha uno degli attacchi più prolifici del campionato (il settimo), bilanciato però con la difesa peggiore del campionato (51 reti subite).