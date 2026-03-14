Promozione, Savona – Superba annullata per pioggia

Serata bagnata, serata sfortunata. Savona – Superba doveva essere un anticipo, diventerà un recupero. Il match avrebbe dovuto iniziare alle 18. A quell’ora in realtà c’è stato il primo sopralluogo dell’arbitro che ha consentito alle squadre di effettuare il riscaldamento, ritardando quindi la decisione. Alle 18:35 c’è stato poi il secondo controllo sul terreno di gioco, durato una decina di minuti. Rimandare ulteriormente non sarebbe stato possibile perché il regolamento prevede che la partita possa essere rinviata al massimo 45 minuti dopo l’inizio previsto. E dunque Bresciani, direttore di gara della sezione di Genova, ha dovuto prendere la decisione definitiva: non si gioca. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, mentre i tifosi del Savona, contrariati per la notizia, hanno riscaldato un po’ l’ambiente continuando a cantare. A questo punto Savona e Superba si ritroveranno in classifica con l’asterisco, elemento che potrebbe aggiungere un filo di pressione per il prosieguo del campionato.

Il racconto minuto per minuto

Le squadre rientrano negli spogliatoi: non si gioca. I tifosi hanno comunque continuato a cantare anche dopo la decisione definitiva dell’arbitr0.

Ore 18:35: entra in campo la terna arbitrale con i due capitani, Schirru e Cadenasso.

Riscaldamento a grande intensità del Savona. Le condizioni del terreno non sembrano essere cambiate rispetto al primo check del direttore di gara. Sono arrivati anche gli ultras biancoblù, pronti a caricare la squadra.

Ore 18:17: entra in campo il Savona di mister Sarpero.

La Superba è entrata per il riscaldamento, il Savona ancora no. La sensazione è che forse siano gli ospiti a spingere di più per giocare la partita, ma è solo una sensazione.

Si fa il riscaldamento, tra mezz’ora dovrebbe esserci un nuovo controllo. Questa dunque la decisione della squadra arbitrale, capitanata da Alessandro Bresciani.

Sono entrati in campo gli arbitri per testare il terreno. Intanto a ripreso a piovere più copiosamente rispetto a qualche minuto fa.

Sarpero e staff preparano i conetti per il riscaldamento. Il pallone adesso scorre meglio ma non rimbalza bene. Intanto il Savona ha annunciato la formazione: recuperati Colombo e Damonte che partono dal primo minuto.

Nella Superba ritorna titolare Cadenasso, uomo da 5 gol in stagione. L’osservato speciale è Callà, miglior marcatore dei genovesi con 9 reti in campionato.

Le formazioni

Savona: 1 Agostino, 2 Colombo, 3 Damonte, 4 Raja, 5 Schirru, 6 Rolandi, 7 Sassari, 8 Burchi, 9 Nelli, 10 Silvestri, 11 Fabbri. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Incorvaia, 14 Iadanza, 15 Saracco, 16 Raso, 17 Baldaccini, 18 Fossati, 19 Turone, 20 Gamba. Allenatore: Carlo Sarpero.

Superba: 1 Cannavò, 2 Ottogalli, 3 Tripi, 4 Siri, 5 Ravera, 6 Rapetti, 7 Vultaggio, 8 Palmisano, 9 Mereto, 10 Cadenasso, 11 Callà. A disposizione: 12 Romei, 13 Sacco, 14 Mattera, 15 Guelfi, 16 Pasqualino, 17 Parmendola, 18 Lanza, 19 Badamassi, 20 Malinconico. Allenatore: Francesco Malinconico.

L’avvicinamento

Alle 18:00 ci sarà il sopralluogo degli arbitri per prendere una prima decisione. Le due squadre sono negli spogliatoi.

Da anticipo a recupero il passo è breve. O meglio, potrebbe esserlo. Il match tra Savona e Superba, al Picasso di Quiliano è a forte rischio rinvio. Le due squadre sono arrivate al campo e i giocatori hanno testato il terreno di gioco, che però non sembra dare garanzie. In compenso l’intensità della pioggia è diminuita, ma il pallone fatica a rimbalzare e scorrere. Le fasce e le due aree di rigore sono le zone più bagnate. Ovviamente però bisognerà aspettare fino alle 18:45 per capire meglio la situazione.

Nel caso si dovesse giocare, è ormai superfluo ribadire l’importanza della partita per il Savona. Ogni punto è vitale per i biancoblù che hanno anche la possibilità di mettere un po’ di pressione alle avversarie. La Praese domani giocherà a Ceriale, la Sestrese in casa contro il Ca De Rissi. Anche per la Superba i punti pesano, perché la squadra genovese è penultima, pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. Insomma, per entrambe non si può sbagliare.