Promozione, “stupida sfortuna” per il Savona: un cinico Legino inchioda il derby sul 2-2

SAVONA (16′ Saracco, 24′ Calcagno) 2-2 LEGINO (44′ A. Tobia, 56′ Piacentini)

“Stupida sfortuna”, perché sono state tantissime le occasioni sprecate tra cui una traversa e un palo. E “gelida paura”, perché il timore di finire fuori dai playoff ora è reale. Il Savona non passa contro il Legino, arriva il secondo pareggio di fila, stavolta per 2-2. I verdeblù hanno la primissima occasione della gara, poi il primo tempo è un dominio del Savona. E infatti i gol di Saracco e Calcagno indirizzano la partita sul 2-0, ma è la prestazione in sé a far pensare che ormai la partita fosse sepolta. Ma evidentemente chi scrive è un po’ ingenuo. Con il Savona non si può stare tranquilli ed ecco che arriva all’improvviso il 2-1 su rigore, poi in apertura di ripresa anche il pari. Il Legino quasi scompare dalla partita dopo la rete di Piacentini. Il Savona ruggisce e assedia, ma manca la zampata finale. Una traversa, un palo e una rete annullata. Ma manca il 3-2. Occasione persa per agguantare la Sestrese a 41 punti. E in virtù della netta vittoria della Praese, 6-1 sul finale, ora i playoff non si giocherebbero perché la distanza tra le due genovesi è superiore a 7 punti. Insomma, la canzone sanremese di Fulminacci sembra scritta per questa assurda domenica del Savona.

La cronaca

90+5′ Finisce una partita pazzesca, con anche probabilmente strascichi per polemiche arbitrali. Cinismo impressionante del Legino che inchioda sul 2-2 un derby ricco di emozioni. Il Savona esce dal campo con una grande prestazione e tantissime occasioni create ma senza capitalizzare.

90+2′ Fabbri mette in mezzo, rimpallo e poi Baldaccini tocca e segna. Ma tutto fermo: c’è fallo di mano secondo l’arbitro. Tocco con il braccio di Baldaccini al momento del controllo palla. Dalla nostra prospettiva è molto difficile giudicare ma non sembrava esserci fallo.

90+1′ Chance per il Savona ancora da cross. Pallone sul secondo palo, Calcagno colpisce di testa ma Mata risponde con un riflesso straordinario e nega il gol.

90′ Assegnati tre minuti di recupero.

89′ Cross di Calcagno, pescato Sassari che appoggia a rimorchio dove c’è Fabbri. Il 10 va al tiro con il mancino, pallone alto.

87′ Cambio tra under nel Savona. Finisce la prima partita in biancoblù di Burchi, entra Baldaccini. Buona prestazione per il classe 2008 all’esordio.

84′ Il Savona rileva proprio Damonte, entra Pirotto. Cambio anche nel Legino con Angeli al posto di Morielli.

83′ Calcagno colpisce il palo! Il terzino destro va al tiro ma trova il legno, che sfortuna per il Savona. Poi l’azione si conclude con Mata che anticipa Damonte in area. Il 3 viene ammonito per essere arrivato in ritardo sul portiere.

81′ Buone notizie intanto dal Piccardo: l’Albissole ha pareggiato. Sestrese dunque sull’1-1, per cui non cambia la distanza tra le due squadre, fissata a due punti.

79′ Silvestri cerca un cross morbido a mezza altezza che viene respinto, il Savona reclama un tocco con il braccio di Semprerboni ma l’arbitro lascia giocare. L’azione poi si conclude con il tiro di Sassari da fuori area bloccato da Mata.

77′ Traversa piena di Fabbri! Mancino violento da fuori area che si stampa sul legno, Savona che cerca con forza il vantaggio.

75′ Occasione clamorosa per il Savona! Corner a uscire di Fabbri, con il tacco colpisce Sassari cercando il secondo palo, arriva Morielli in spaccata a compiere un salvataggio strepitoso. Si rimane sul 2-2.

74′ Punizione dalla distanza calciata da Nicolò Tobia che tenta una traiettoria bassa. Trova una deviazione, corner per il Legino.

72′ Entra intanto Cavallone nel Legino, al posto di Nicolò Tobia.

71′ Il Savona aveva subito solo quattro reti dall’arrivo di Sarpero, mantenendo la porta inviolata nelle ultime due gare. Il Legino come anticipato non segnava due gol nella stessa partita dal 14 dicembre. Dati dunque smentiti in questa domenica.

65′ Ammonito Alessio Tobia per un fallo a circa 25 metri dalla propria porta. Punizione calciata da Silvestri, deviata dalla barriera e poi bloccata da Mata. Nel frattempo altro cambio nel Savona: Fossati al posto di Saracco.

63′ Occasione per il Savona da calcio piazzato. Cross su punizione, colpisce Rolandi che per poco non trova la porta. Intanto arriva il primo cambio biancoblù: entra Silvestri al posto di Nelli.

62′ Intanto la Sestrese è passata in vantaggio sull’Albissole e la Praese vince 4-1 contro il Finale. Momentaneamente la Praese è a +10 sul Savona, è dunque quasi impossibile per i biancoblù giocare il secondo turno di playoff in casa. Sestrese invece con 4 punti di vantaggio.

59′ Insidioso cross di Fabbri, per pochissimo Nelli non riesce ad arrivare sul pallone e colpire di testa a botta sicura.

58′ Ci prova Calcagno con un tiro di sinistro da fuori area che però termina largo. Tornando al gol di Piacentini, per ironia della sorte ha colpito quasi dalla stessa posizione e con la stessa traiettoria di Saracco nel primo tempo.

56′ Ha pareggiato il Legino! Clamoroso al Chittolina. Pallone in profondità di Romeo che con un tocco di esterno elegante allarga per Piacentini. Il numero 9 converge, calcia con il destro e trova la rete. 2-2!

53′ Fallo di Alpicrovi su Fabbri, l’arbitro estrae il cartellino giallo. È la prima ammonizione della partita.

50′ Sfortunato il Legino perché Damonte si fa subito male ed è costretto a uscire. Comincia la partita di Romeo.

47′ I verdeblù cercano ancora come nel primo tempo il pallone in profondità per Alessio Tobia. Rolandi tiene il passo ma stavolta concede il calcio d’angolo. Il corner comunque non crea pericoli e termina direttamente tra i guanti di Agostino.

Si ricomincia con due cambi: entrano Damonte e Semperboni nel Legino, fuori Tubino e Di Donato.

Secondo Tempo

Sugli altri campi. La Praese vince 3-1 con il Finale e il Ca De Rissi pareggia 1-1 con la Baia Alassio. Ancora 0-0 tra Sestrese e Albissole (qui la cronaca del match). Biancoblù dunque virtualmente a pari punti con i verdestellati.

45+1′ Finisce il primo tempo. Dal nulla il Legino ha ripreso una gara che sembrava sepolta, c’è partita per il secondo tempo.

45′ Il Legino trova clamorosamente il 2-2 con il colpo di testa di Piacentini, poi annullato per fuorigioco di Nicolò Tobia che gli aveva servito l’assist.

44′ Parte Alessio Tobia, intuisce Agostino ma non basta: il Legino accorcia! Tiro alla destra del portiere che rimette in piedi la gara.

43′ Fallo di Rolandi su Alessio Tobia, l’arbitro consultandosi con l’assistente assegna il calcio di rigore.

42′ Il Legino si riaffaccia dalle parti di Agostino con un pallone a parabola che giunge in area di rigore, colpisce Piacentini senza imprimere forza. Blocca il portiere del Savona, chiamato realmente in causa solo in una situazione a inizio partita.

37′ Il Legino fatica a gestire il possesso nella propria metà campo. Sassari pressa, riconquista e poi va al tiro. Colpito Osman, altro angolo per il Savona.

35′ Avanzata di Sassari che poi vede il corridoio per Burchi che attacca lo spazio di centro-destra e va al tiro in diagonale. Conclusione deviata da Mata che non riesce a bloccare. Ennesimo calcio d’angolo per un grande Savona.

34′ Pericolosa punizione per il Savona. Fabbri crossa, colpisce di testa Rolandi. Il pallone però scavalca la traversa.

32′ Altra grande opportunità per il Savona. Damonte pesca Sassari lungolinea, l’attaccante si libera di Osman e serve al limite dell’area Nelli che da posizione centrale va al tiro. La conclusione però è deviata ancora da Alpicrovi che concede il corner.

29′ Arriva la risposta verdeblù con un tentativo di Alessio Tobia che riceve in area e calcia con il destro, pallone che termina alto e largo.

27′ Nelli tiene in campo il pallone destinato a uscire dalla linea di fondo, appoggia per Fabbri che va al tiro. Deviazione provvidenziale di Alpicrovi. Momento difficile per il Legino.

24′ Raddoppio del Savona! Ancora un calcio d’angolo: cross di Fabbri a rientrare, bucano tutti in area di rigore tranne Calcagno che arriva puntuale sul secondo palo e di piede spedisce in porta. 2-0 al Chittolina.

23′ Fabbri parte con il cross dalla bandierina, Sassari tenta addirittura il colpo di tacco per girare in porta ma trova la deviazione di Osman.

21′ Il Legino non segna almeno due gol in una partita di campionato dal 14 dicembre, 4-2 contro il Pontelungo. Insomma, l’ultimo periodo rende difficile pensare a una rimonta, ma vedremo cosa succederà.

19′ Savona un po’ impreciso ma in pieno controllo del gioco. I biancoblù hanno indirizzato la sfida e vogliono trovare velocemente il raddoppio.

16′ Gol bellissimo di Saracco! Destro da fuori area del centrocampista biancoblù che pesca l’incrocio dei pali alla sinistra di Mata. 1-0 per il Savona.

12′ Contatto tra numeri 10 poco fuori dal lato corto dell’area di rigore, a destra rispetto al senso di marcia offensiva del Savona. Fabbri subisce fallo, Damonte pronto al cross per una situazione insidiosa che però si conclude con un nulla di fatto.

11′ Sassari si libera per andare al tiro dal limite con il destro, conclusione deviata e primo calcio d’angolo della partita.

9′ Legino vicino al vantaggio. Grande opportunità con il passaggio di Piacentini che pesca l’inserimento di Nicolò Tobia in area di rigore. Conclusione col destro da posizione ravvicinata, Agostino riesce a respingere con un’ottima parata.

8′ Altra chance in ripartenza per il Legino, ancora a innescare Alessio Tobia. Rolandi usa il fisico e di mestiere non gli permette di ricevere palla, riconquistando il possesso e tornando da Agostino.

5′ Prima occasione per il Savona. Filtrante di Sassari per l’inserimento di Calcagno che controlla e calcia con il mancino a rientrare, pallone che rimane basso e colpisce l’esterno della rete.

4′ Perde palla Fabbri, il Legino riparte con Tobia. Il 7 però è troppo macchinoso e permette ai difensori di tornare in posizione e recuperare il possesso.

2′ I biancoblù cambiano interpreti ma non modulo, confermato il 4-3-2-1. Burchi fa la mezzala destra, Iadanza davanti alla difesa e Saracco mezzala sinistra. Fabbri trequartista.

Squadre in campo, si comincia! Il primo possesso è del Savona.

Primo Tempo

Nel Savona parte subito l’esterno 2008 Alberto Burchi, arrivato qualche giorno fa. Panchina per Silvestri, indagheremo se si tratta di scelta tecnica o problema fisico. Titolari anche Saracco e Fabbri. Insomma, Sarpero rimescola un po’ le carte.

Anche il Legino apporta qualche modifica. Rispetto all’ultima partita giocano dal primo minuto Tobia, Piacentini e Morielli. Panchina dunque per Monte, Cavallone e Rapetti. Attacco rivoluzionato da mister Tobia.

Le formazioni

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Iadanza, 5 Rolandi, 6 Colombo, 7 Burchi, 8 Saracco, 9 Nelli, 10 Fabbri, 11 Sassari. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Schirru, 14 Fossati, 15 Toskaj, 16 Incorvaia, 17 Baldaccini, 18 Silvestri, 19 Gamba, 20 Pirotto. Allenatore: Lorenzo Ninivaggi (al posto di Sarpero squalificato).

Legino: 1 Mata, 2 Tubino, 3 Osman, 4 Alpicrovi, 5 Di Donato, 6 Pescio, 7 A. Tobia, 8 Piana, 9 Piacentini, 10 Morielli, 11 N. Tobia. A disposizione: 12 Rossi, 13 Angeli, 14 Semperboni, 15 Damonte, 16 Campus, 17 Cavallone, 18 Monte, 19 Romeo, 20 Rapetti. Allenatore: Fabio Tobia.

L’avvicinamento

Era iniziata così la stagione, con Savona-Legino di Coppa a fine agosto. E oggi le due squadre si ritrovano a sei mesi di distanza con situazioni di classifica diverse rispetto alle attese. I biancoblù speravano di essere più su, i verdeblù forse non pensavano di poter essere già così tranquilli. Infatti il Legino ormai è ampiamente salvo ed è sesto con 30 punti in classifica, anche se in virtù della troppa distanza dalla Praese non può sognare i playoff. Il Savona invece è proprio ai playoff che punta e oggi vuole guadagnare punti sulla Sestrese, impegnata nella sfida all’Albissole.

Appuntamento importante anche per il valore simbolico oltre che per il campionato. È infatti solamente il terzo derby nella storia tra le due squadre, dopo quello di Coppa e la gara dell’andata. Un pareggio e un successo biancoblù i precedenti. Ma chissà che possa essere anche l’ultimo derby, visto che ci sono voci di “collaborazione” (ancora da definire) tra Savona e Legino. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, godiamoci la partita.