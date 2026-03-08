  • News24
Promozione, Pontelungo – Baia Alassio LIVE, al “Riva” sfida da punti pesanti

Ad Albenga confronto diretto tra due squadre divise da tre punti: i granata cercano l’aggancio, gli alassini vogliono difendere il vantaggio in classifica

Pontelungo 0 – 0 Baia Alassio

26’ Buona azione offensiva del Pontelungo che trova però una difesa dell’Alassio pronta e attenta, null da fare e rimessa dal fondo per la Baia

22’ Di Mari prova a tirare da fuori area, tiro che parte bene ma viene intercettato e respinto dalla difesa del Pontelungo

19’ Pontelungo che conquista una punizione dalla trequarti, pallone messo in mezzo ma respinto dalla difesa, sugli sviluppi la Baia prova a ripartire, il numero 6 del Pontelungo stende il suo avversario e viene ammonito dal direttore

18’ Gioco spezzettato, le squadre fanno fatica a prendere ritmo date le continue interruzioni

15’ Il Pontelungo prova a rispondere e conquista un angolo sulla fascia sinistra, corner battuto sul secondo palo e palla respinta dalla difesa ingauna, sugli sviluppi si crea un’altra occasione, ma stavolta il numero 9 di testa non inquadra la porta

13’ Corner per la Baia battuto su Breewuer, l’estremo difensore ingauno respinge di pugni

10’ Fase confusa della partita ricca di errori da ambedue le parti

8’ Baia alassio che prova a mettere un bel cross in mezzo respinto in uscita da Breewuer, sulla respinta ci riprovano con un tiro da fuori che sempre Breewuer respinge e mette in angolo

7’ Calcio di punizione da posizione defilata per il Pontelungo, tiro direttamente in porta respinto da Pampararo in sicurezza

5’ Baia Alassio che continua a spingere in cerca del gol del vantaggio, Pontelungo che attende per ripartire

1’ Calcio d’angolo battuto benissimo in mezzo, l’attaccante della Baia stacca e impatta bene il pallone, tiro che esce di poco a sinistra, illusione del gol per i tifosi sugli spalti

Si parte! Primo possesso per la formazione ospite che gioca subito palla in avanti e conquista un corner da destra

Primo tempo

Formazioni:

Pontelungo: 1 Breeuwer, 2 Barbero, 3 Calcagno, 4 Farinazzo, 5 Beron Cano, 6 Puddu, 7 M. Guardone, 8 Asteggiante, 9 Trucchi, 10 Piu, 11 Ardissone. A disposizione: 12 Pusceddu, 13 Alizeri, 14 Chariq, 15 Calandrino, 16 Pollero, 17 Delfino, 18 Rocca, 19 A. Guardone, 20 Vellko.

Allenatore: Fabio Zanardini

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Vinci, 15 Aicardi, 4 Garibbo, 14 Combi,  6 Lufi, 7 Bologna, 8 Paltrinieri, 9 Di Mari, 10 Sacco, 11 Perrier. A disposizione: 12 Mangiavillano, 13 Ferraro, 3 Maurizio, 16 Barison, 17 Mehmetaj, 18 Castagna, 19 Melegazzi, 20 Castello.

Allenatore: Enrico Sardo (Ciravegna Michele)

Arbitra Martino Andrea da Savona coadiuvato da Crotti Matteo (Genova) e Da Canal Francesco (Genova)

Albenga. Allo Stadio Annibale Riva va in scena la sfida tra Pontelungo e Baia Alassio, due squadre separate da appena tre punti in classifica.

I granata arrivano alla partita con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per avvicinarsi agli avversari e rilanciare il proprio cammino, mentre la Baia Alassio proverà a difendere il piccolo margine e dare continuità ai risultati.

Una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta, con punti importanti in palio per la classifica.

