Promozione, il Ceriale fa suo lo scontro diretto con la Superba. Mambrin: “Era fondamentale”

Ceriale. Il Ceriale ha conquistato tre punti molto importanti contro la Superba. La squadra di Mambrin ha ribaltato lo svantaggio iniziale con le reti di D’aiuto, Kacellari e Renda. Adesso per i cerialesi inizia una settimana di preparazione all’importante trasferta di domenica prossima contro il Serra Riccò, appuntamento da centrare per una maggiore tranquillità in classifica.

Le parole di Mambrin dopo il 3-1 del suo Ceriale contro la Superba

Sono partite tese, partite in cui il risultato vale doppio perché si tratta di uno scontro diretto. Non siamo partiti bene, ma sapevo che con la qualità che avevo a disposizione in panchina avrei potuto cambiare qualcosa. Ci siamo riusciti e sono contento. Oggi era fondamentale il risultato, a prescindere dal gioco espresso.

Devo essere bravo io a far capire ai ragazzi che non conta solo essere titolari per incidere. Anche chi entra a partita in corso può fare la differenza. Questa è una squadra che ha qualità importanti, e lo dimostra anche attraverso la profondità della panchina. Sono molto soddisfatto dei gol arrivati da due giocatori che, comprensibilmente, non erano felicissimi di non partire dall’inizio.

Una buona settimana di lavoro e il giusto approccio a una gara così importante sono stati determinanti. Aumentare il distacco da una diretta concorrente può pesare tanto in ottica classifica.

Ora ci aspetta una trasferta contro una squadra giovane, che non molla mai un pallone come il Serra Riccò. Con il massimo rispetto per loro, dovremo prepararla con grande attenzione e concentrazione.

Inoltre il sodalizio cerialese ha voluto pubblicare una nota ufficiale per mettere chiarezza e spegnere polemiche in rete sull’episodio accaduto durante la gara che ha visto Cadenasso uscire dolorante per poi dirigersi in ospedale. Come mostrato tramite fotografia, il contatto tra il calciatore genovese e il biancoblù Taku appare come un contrasto duro ma, come ha precisato il club, “non una gomitata con obiettivo doloso”.

Il comunicato del Club

Il Ceriale Progetto Calcio, prima di qualsiasi altra cosa, desidera nuovamente augurare una pronta guarigione al calciatore della Superba Dario Cadenasso, uscito dal campo per un duro scontro di gioco e trasportato al pronto soccorso.

Come Società ci siamo attivati per sapere le sue condizioni tenendoci in contatto con il Club genovese, con il quale ci lega un rapporto di stima e al quale abbiamo comunicato quanto ci dispiace che il ragazzo sia fatto male, così come era dispiaciuto anche il nostro tesserato.

Si vuole precisare che, diversamente da quanto diffuso via rete, sia stato sì uno scontro di gioco duro ma non una gomitata con obiettivo doloso. L’immagine caricata è una prova inequivocabile di ciò.

Con questo, la Società rinnova gli auguri di ripresa celere al ragazzo e alla Superba per il prosieguo di campionato.