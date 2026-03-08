Promozione, Ca de Rissi – Savona LIVE: il treno playoff non aspetta all’infinito

Ca de Rissi 1 (12′ Garin) – Savona 0

27′ Cross di Incorvaia. Presa alta di Scatolini.

25′ Brutto avvio del Savona. Sarpero visibilmente insoddisfatto.

22′ Raja prova la conclusione dalla distanza. Palla fuori.

18′ Arrivano gli ultras. Un po’ di carica per un Savona che ha bisogno di destarsi dopo il goal subito.

15′ Ca de Rissi in attacco. Calcia Tandazo dal limite, il pallone è debole ma sbuca e finisce tra i piedi di Erhanon. Conclusione centrale parata da Agostino ma il giocatore era in fuorigioco.

12′ Vantaggio Ca de Rissi! Garin spiazza Agostino: pallone rasoterra nell’angolino basso alla destra del portiere savonese.

11′ Rigore per il Ca de Rissi! Colpo di mano in area del Savona. Sanzionato un colpo di mano di Pirotto.

9′ Gran dribbling di Silvestri sulla linea di fondo, si incunea in area e poi va a terra. Ma non ci sono gli estremi per il rigore.

9′ Cross di Mincolelli dopo una bella discesa. Esce bene Agostino, che blocca in presa alta.

6′ Punizione dalla trequarti di Fabbri, pallone contro la barriera.

Modulo 4-3-2-1 per il Savona. Fabbri e Silvestri alle spalle di Sassari.

1′ Si parte. Ca de Rissi in maglia nera incaricato del calcio di inizio. Savona con assenze pesanti: out 3/4 della difesa titolare: Colombo e Damonte sono squalificati mentre Calcagno è infortunato come Durante. Nel Ca de Rissi, seconda sfida amarcord dopo quella dell’andata per il numero 10 argentino Hernan Garin, con gli Striscioni ai tempi della Serie D.

Primo tempo

Savona: 1 Agostino, 2 Pirotto, 3 Incorvaia, 4 Iadanza, 5 Schirru, 6 Rolandi, 7 Burchi, 8 Raja, 9 Sassari, 10 Silvestri, 11 Fabbri. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Toskaj, 14 Fossati, 15 Raso, 16 Turone, 17 Baldaccini, 18 Saracco, 19 Nelli, 20 Gamba. Allenatore: Carlo Sarpero.

Ca de Rissi: 1 Scatolini, 2 Mincolelli, 3 Diana, 4 Colamorea, 5 Mastrogiovanni, 6 Ferrari, 7 Erhahon, 8 Spatari, 9 Peirotti, 10 Garin, 11 Tandazo. A disposizione: 12 Zini, 13 Barbiani, 14 Cavallo, 15 Contu, 16 Morin, 17 Nalbone, 18 Ricciardulli, 19 Serra, 20 Valcavi. Allenatore: Alfio Scala.

Arbitro: Lorenzo Pettirossi di Genova. Assistenti: Catello Gasparo e Palmiro Scandale di Genova

Anche un po’ di sfortuna, qualche infortunio e qualche direzione arbitrale non gradita. Al netto di tutto però, il Savona ha vinto solo 9 partite su 22 e adesso a sette gare dal termine deve trovare il modo per “mettere a terra” il superiore tasso tecnico rispetto a tutte le avversarie e vincere un bel po’ di match per partecipare ai playoff. L’ostacolo odierno si chiama Ca de Rissi: dopo una grande girone di andata, la squadra di Scala ha imboccato la “via del pareggio” nel ritorno facendo registrare solo segni “x” più una sola vittoria. Sintomo, comunque, di una buona solidità.