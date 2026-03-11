Prima Categoria: Speranza, è finita con mister Pisano: soluzione interna per la salvezza

Avevamo raccontato delle difficoltà, inattese, di Veloce e Speranza nel Girone B della Prima Categoria. Nel giro di poche settimane, sono saltate entrambe le panchine. In casa granata, Morbelli ha lasciato il posto a Mario Gerundo, mentre la sconfitta contro lo Sciarbo&Cogo ha portato a profonde riflessioni in casa Speranza. E tra lunedì e martedì si è scelto insieme a mister Davide Pisano di separare le rispettive strade.

Il comunicato del club: “La società ASD Speranza 1912 comunica di aver sollevato, di comune accordo, Davide Pisano dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra a causa di un periodo negativo e di problemi logistici lavorativi. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club e un grande in bocca al lupo per le avventure future”

Nonostante l’esonero abbia fatto partire il classico “totonomi”, non ci saranno particolari scossoni. La squadra sarà guidata dal presidente Bruno Bruzzone, ormai da anni col “patentino appeso al chiodo” ma che per tanti anni ha allenato i rossoverdi tra Juniores e prima squadra. Insieme a lui, una commissione tecnica scelta tra i componenti del settore giovanile rossoverde.

Lo Speranza ha 25 punti. Solo due di vantaggio rispetto alla zona playout. Dopo un periodo di crisi, sembrava essere tornato il sereno dopo le vittorie contro Old Boys e Valsecca. Ma a quei sei punti hanno fatto seguito le sconfitte contro Rossiglionese e Sciarbo&Cogo.

Domenica lo Speranza sfiderà il Voltri87, la settimana seguente invece sarà in programma il tesissimo derby contro la Veloce visto che i granata sono in piena zona playout.