Prima Categoria, Altarese – Oneglia LIVE: tutti gli aggiornamenti del match

ALTARESE – ONEGLIA (0 – 0)

28′ Traversa colpita da Hasanaj dopo un colpo di testa su una rimessa laterale

27′ Grande occasione per l’Altarese grazie a un passaggio di Crovella per Gagliardi che non riesce a calciare, sul pallone arriva Guastamacchia ma non riesce a centrale lo specchio dello porta

25′ La squadra di casa da alcuni minuti sta mettendo pressione alla difesa avversaria con una serie di punizioni e calci d’angolo, ancora senza sbloccare il match

21′ Punizione per l’Altarese dalla tre quarti battuta da Pazmino che arriva direttamente a Meda M.

19′ Match fino a questo momento equilibrato, con entrambe le formazioni che cercano di rendersi pericolose, ma senza riuscire ancora a trovare la rete

16′ Occasione per l’Altarese dopo un cross di Samba, in area calcia Romano, ma Meda M. riesce ad intervenire e mettere in angolo

8′ Punizione per l’Oneglia Battuta da Ascheri, ma Provato stoppa il pallone

5′ Grande occasione per gli ospiti con Gavasso che acconcia il pallone in area e calcia, ma Provato devia in angolo

Calcio d’inizio ore 14:58

In questa domenica soleggiata, presso lo stadio “S.Fornaciari”, l’Altarese ospiterà l’Oneglia. Le due squadre si trovano rispettivamente in decima e undicesima posizione con due punti di distacco. Uno scontro che, a seconda del risultato, porterebbe le due formazioni a invertire le posizioni. La squadra di casa, guidata da mister Ponte, arriva da un pareggio per 1 a 1; l’Oneglia, invece, deve cercare di interrompere la striscia negativa che dura da 7 giornata. Il match avrà inizio alle ore 15:00 e sarà diretto da Della Monica Angelo (IM).

FORMAZIONI

Altarese: Provato, Pregliasco, Samba, Crovella (C), Saino R, Gallo N., Romano, Briano, Gagliardi, Pazmino, Guastamacchia. A disposizione: Delfino, Gallo F., Borkovic, Domeniconi, Zaccariello, Sow, Saino F. Allenatore: Alessio Ponte

Oneglia: Meda M., Plebani (C), Negro, Baroni, Meda R., Ceppi, Pippia, Comiotto, Gavasso, Hasanaj, Ascheri. A disposizione: Ngapout, Galante, Alberti, Siciliano, Secci, Cosentino, Macaluso, Cabello, Ambrosini. Allenatore: Massimo Casella