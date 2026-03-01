Partita folle ad Albenga, finisce 2-2 tra Albingaunia e Andora

ALBENGA – Novantacinque minuti di emozioni, ribaltamenti e colpi di scena. Al “Riva” termina 2-2 tra Albingaunia e Andora al termine di una gara vibrante che lascia invariato il distacco in classifica: ingauni ancora avanti di un punto.

Parte meglio l’Andora, più pericolosa nelle prime battute, ma l’Albingaunia cresce con il passare dei minuti e costruisce diverse occasioni, senza però trovare il guizzo decisivo. Al 39’ arriva la svolta: recupero palla ospite e Carballo è freddo davanti a Manti, firmando lo 0-1.

Nella ripresa i bianconeri alzano il ritmo. Cassata spreca a un passo dalla linea, Greco centra una traversa clamorosa di testa e l’Andora resta in dieci all’81’ per l’espulsione di Gimenez, già ammonito. Ma nel momento di massima pressione ingauna arriva la doccia fredda: all’83’ Cavassa raccoglie un pallone al limite e con il sinistro trova il palo lontano per l’1-2.

Sembra finita, ma l’Albingaunia non si arrende. Al 75’ Nida, “La Gazzella” del Riva, riapre il match di testa su corner perfetto di Gibertini. Poi, in pieno recupero, il finale da film: al 92’ ancora cross di Gibertini, Greco stacca, Rossi compie un miracolo sull’incrocio ma sulla respinta lo stesso numero 5 ribadisce in rete per il 2-2 che fa esplodere lo stadio.

Nel mezzo anche un miracolo di Manti al 93’ a salvare il risultato su un contropiede ospite e una mischia finale che accende gli animi prima del triplice fischio.

Un pareggio spettacolare, sofferto e meritato: l’Albingaunia resta davanti, l’Andora dimostra solidità e carattere. Al “Riva” è stata una partita vera, di quelle che tengono tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

La cronaca della partita:

Albingaunia (75’ Nida, 92’ Greco) 2 – 2 Andora (39’ Carballo, 83’ Cavassa)

95’ Mischia in campo, il direttore di gara ammonisce uno per parte prima di lasciar proseguire

93’ Plando sbaglia clamorosamente e regala un’occasione d’oro all’Andora, l’attaccante va solo verso Manti, calcia e Manti compie un vero e proprio miracolo con i piedi, risultato ancora in pareggio

92’ PAZZESCO ALLO STADIO RIVAAA!! Gibertini dopo aver saltato un uomo crossa benissimo, Greco stacca di testa, Rossi compie un miracolo con il pallone che era indirizzato all’incrocio, sulla respinta ancora Greco di testa ribadisce in rete e fa 2 a 2

90’ Calcio di punizione per l’Albingaunia, Gibertini mette bene in mezzo ma la difesa dell’Andora respinge in modo pulito. Assegnati 5 minuti di recupero

89’ Di nuovo Esposito sta volta con il destro al volo, Rossi blocca senza problemi un tiro non irresistibile

86’ Grande occasione per Esposito che di testa non inquadra la porta dopo un bel cross dalla sinistra di Gibertini

83’ CLAMOROSOOOO!!! GOOL dell’Andora, Cavassa dopo un cross rasoterra si ritrova il pallone al limite e tira di sinistro, palla sul secondo palo e risultato che cambia nuovamente

81’ Incredibile ad Albenga, il numero 7 dell’Andora viene mandato in profondità, entra in area e Manti esce in uscita bassa, Gimenez si butta in area e viene ammonito per simulazione, era già ammonito e viene espulso clamorosamente

79’ Doppio cambio per l’Albingaunia escono Marquez e Cassata per lasciar spazio a Giordano e Esposito

78’ Ammonito il numero 8 dell’Albingaunia per un fallo tattico

75’ Corner per l’Albingaunia, cross messo bene da Gibertini… GOOOOOOOLL!! Ha segnato di testa Kevin Nida, soprannominato dallo stadio Riva “La Gazzella”. Partita riaperta e pareggio giusto per quanto visto in campo

72’ Esce il 9 ed entra il numero 17 Moro per l’Andora

70’ Albingaunia in continua ricerca del gol del pareggio, ci riprova con un calcio di punizione buono da mettere in mezzo, Gibertini va… dritto verso la porta, tiro troppo potente che finisce alto rispetto alla porta difesa da Rossi

67’ Corner per l’Albingaunia, TRAVERSA CLAMOROSA di Greco, il cross di Gibertini era perfetto, calciatore ingauno molto sfortunato sulla sua deviazione di testa

66’ Entra Odasso ed esce Gimenez per l’Andora

65’ Punizione da buona posizione per l’Albingaunia con Gibertini pronto alla battuta, Ciravegna svetta e di testa impatta il pallone, tiro fuori misura che finisce sul fondo

63’ Cambio per l’Albingaunia esce il numero 11 Alessandro Secco ed entra con il numero 18 Gibertini

62’ Ammonito il numero 20 dell’Andora per un fallo brusco commesso ai danno di Ciravegna

59’ Calcio di punizione da ottima posizione per l’Albingaunia, sul pallone va Secco, prova il tiro rasoterra a sorprendere barriera e portiere ma il tiro è debole e fuori misura

58’ Cambio per l’Albingaunia, esce il numero 7 Molina ed entra il numero 20 Nida

56’ Contropiede dell’Albingaunia, Secco serve benissimo in profondità Ciravegna che controlla di testa e se la porta avanti, difensore dell’Andora che recupera e fa ripartire la sua squadra

53’ Corner per l’Albingaunia, il numero 3 ingauno salta più in alto di tutti ma impatta male e Rossi blocca, sul ribaltamento di fronte De Boni prova il tiro da fuori area e Manti in tuffo trattiene senza problemi

50’ Clamorosa occasione per Cassata, l’attaccante ad un metro dalla lina della porta impatta male il forte cross di Ciravegna dalla sinistra, il numero 9 si dispera per la mancata occasione

48’ Azione offensiva dell’Albingaunia, in area Cassata tiene in pallone e cade a terra, da terra l’attaccante ingauno prova a concludere in porta, il pallone viene ribattuto e finisce sui piedi dell’esterno ingauno che tenta la conclusione ma impatta male



47’ Albingaunia che parte offensiva e pressa forte su ogni pallone

Comincia il secondo tempo, palla gestita dall’Andora con Carballo



Cambio Andora, entra Delfino ed esce Costa Magna



Secondo tempo

Fine primo tempo, l’Andora è in vantaggio in casa dell’Albingaunia, in questo momento ingauni sorpassati in classifica

48’ Azione potenziale dell’Albenga, Ciravegna va in uno contro uno con Rossi, l’attaccante ingauno scarta l’estremo difensore ma non trova il tempo per concludere e azione che termina con il recupero palla dell’Andora

47’ Albingaunia spinta tutta in avanti alla ricerca del gol che varrebbe il momentaneo pareggio, l’Andora attende dietro e prova a ripartire sfruttando gli errori della squadra di Poggi

45’ Concessi 3 minuti di recupero dal direttore, ammonito il numero 7 dell’Andora per aver buttato via il pallone a gioco fermo

44’ Punizione per l’Albenga dalla trequarti, pronto sul pallone per metterla in mezzo Marquez, palla messa sul secondo palo, Rossi esce e viene commesso fallo su di lui, portiere andorese che rimane a terra dopo esser caduto male



41’ L’albingaunia deve reagire se non vuole finire il primo tempo in svantaggio e prova a farlo cercando di smuovere l’Andora con il possesso



39’ GOOOOOOLL dell’Andora!! Ha segnato con il numero 9 Carballo, l’attaccante viene mandato benissimo in porta dopo in recupero palla, a tu per tu con Manti l’attaccante non sbaglia e insacca la rete

37’ Buona azione Albenga, Cassata sviluppa sull destra e mette al centro per Ciravegna si coordina e conclude ma il tiro finisce alto

34’ Angolo battuto bene, l’attaccante dell’Albenga salta piu in alto di tutti e impatta bene ma il direttore fischia un’irregolarità



33’ Molina ci prova dalla distanza, Rossi si distende sulla sinistra e mette in angolo, sugli sviluppi del corner l’Andora rischia l’autogol e si rifugia in angolo



32’ Cambio obbligato per l’Andora, esce con il numero 18 Botte ed entra con il numero 13 Furlanetto

30’ Grande occasione per l’Albingaunia, Masha mette un bel pallone rasoterra, cross che attraversa tutta l’area ma nessuno riesce ad impattare



28’ Buona azione dell’Albingaunia conclusa con un tiro di prima di Cassata, destro un po’ strozzato e Rossi raccoglie senza troppi problemi

25’ Tiro potente dalla distanza di Ciravegna, Rossi in due tempi neutralizza il tiro dell’attaccante ingauno

23’ Occasione per l’Andora che arriva vicinissima a gonfiare la rete ma il pallone esce alla sinistra di Manti

21’ Cassata riceve un pallone lungo la corsa e tira di prima intenzione, Rossi para e devia in angolo, corner battuto male e rimessa dal fondo per la squadra ospite

20’ Pallone sanguinoso perso a centrocampo da Marquez, l’Andora arriva al tiro ma Manti blocca in presa bassa

19’ Buona ripartenza dell’Albenga che arriva al limite dell’area dell’Andora ma Cassata viene pescato in fuorigioco



16’ Tiro da fuori di Ciravegna che prova a sorprendere Rossi ma la conclusione è debole e l’estremo difensore blocca senza problemi



15’ Fase di gioco un po’ confusa, entrambe le squadre provano a costruire dal basso ma senza successo



11’ Risposta dell’Albingauni, Cassata riceve un pallone filtrante e riesce a liberare il destro, tiro troppo ad incrociare e pallone sul fondo

8’ Ancora occasione Andora, stavolta con un palla proveniente dalla destra gli attaccanti in arra non trovano il tempo giusto e la difesa bianconera spazza bene

6’ Grande azione individuale di De Boni sulla fascia sinistra che arriva sul fondo e crossa benissimo, l’attaccante in mezza rovesciata impatta bene ma non inquadra la porta

5’ Contropiede potenziale per l’Albingaunia che arriva al limite dell’area ma sbaglia l’ultimo passaggio con il suo numero 10

2’ Albingaunia che gestisce il possesso cercando di avanzare nella metà campo avversaria, Andora che attende l’errore per ripartire



Si parte! Primo possesso palla per la squadra di casa che gestisce all’indietro con il suo capitano Plando



Primo tempo

Formazioni:

Albingaunia: 1 Manti, 2 Masha, 3 Fazio, 4 Buttu, 5 Greco, 6 Plando, 7 Molina, 8 Marquez, 9 Cassata, 10 Ciravegna, 11 Secco. A disposizione: 12 Massabó, 13 Giordano, 14 Alessi, 15 D’aprile, 16 Gerosa, 17 Savona, 18 Gibertini, 19 Esposito, 20 Nida.

Allenatore: Poggi



Andora: 1 Rossi, 18 Botte, 5 Costa Magna, 4 Cavassa, 19 Franco, 2 Colavito, 20 De Col, 7 Gimenez, 10 De Boni, 14 Lo Sicco, 9 Carballo. A disposizione: 12 Loiacono, 8 Delfino, 3 Cabiati, 6 El Harzli, 13 Furlanetto, 15 Ferraro, 16 Odasso, 17 Moro, 11 Taku.

Allenatore: Ghigliazza

Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)

ALBENGA – Novanta minuti che possono indirizzare la corsa nelle zone alte. Al “Riva” l’Albingaunia riceve l’Andora in uno scontro diretto che vale molto più dei tre punti in palio.

I padroni di casa, quarti in classifica, vogliono ritrovare continuità davanti al proprio pubblico dopo un periodo fatto di alti e bassi. La qualità non manca, così come il peso offensivo di Ciravegna, riferimento avanzato capace di spostare gli equilibri. Servirà però solidità per tenere testa a un avversario che arriva con entusiasmo e risultati.

L’Andora, infatti, si presenta al “Riva” con una striscia positiva che ha rilanciato le ambizioni. Squadra compatta, concreta e con diverse soluzioni in fase offensiva, i biancoblù sanno che un successo esterno significherebbe sorpasso e segnale forte al campionato.

Clima da gara vera, classifica corta e margini ridotti: ad Albenga va in scena una partita che può pesare sul destino di entrambe.