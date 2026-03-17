“Prevenzione e contrasto alla violenza di genere”, un incontro pubblico a Finalborgo

Sabato 21 marzo, alle ore 17:00, presso l’Auditorium Destefanis nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Prevenzione e contrasto alla violenza di genere”.

L’iniziativa, promossa dal Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali di cui è delegata l’assessore Luciana Di Mauro, si propone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su un tema di grande rilevanza sociale e civile.

Nel corso dell’appuntamento verrà approfondito il ruolo dei Centri Antiviolenza nella ricostruzione delle libertà femminili, illustrandone missione, funzioni e modalità di accesso. Sarà inoltre l’occasione per comprendere come questi servizi accompagnino le donne in percorsi di uscita dalla violenza, attraverso un supporto integrato che comprende assistenza legale, sia in ambito civile sia penale, e consulenze psicologiche finalizzate al recupero della fiducia in sé stesse e alla ripresa di una piena autonomia.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema della violenza assistita e al suo impatto sui minori.

L’ingresso è libero (per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 366 4380711 e 0182 571517 oppure scrivere all’indirizzo email info@centroartemisiaalbenga.it).