Pontelungo, Zanardini guarda avanti: “Un brodino dopo cinque sconfitte, ora sei finali”

Albenga. Dopo lo 0-0 dello Stadio Annibale Riva contro la Baia Alassio, il tecnico del Pontelungo Fabio Zanardini commenta il pareggio arrivato al termine di una partita combattuta.

“È un brodino dopo cinque sconfitte consecutive, ma alla squadra non posso imputare nulla dal punto di vista dell’impegno. È ovvio che qualche problema lo abbiamo, abbiamo perso un pochino di sicurezza, però il punto di oggi lo marchiamo”.

Il tecnico granata sottolinea il valore del risultato soprattutto per il momento della squadra: “È stata una partita combattuta, un derby anche bello da vivere. Magari non è stata una grande partita di calcio, però per noi era importante muovere la classifica”.

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni: “Domenica andiamo a giocare con il Little Club James, sarà un’altra battaglia. Poi avremo le ultime cinque finali dove dovremo fare molto meglio e cercare di raddrizzare la barca, perché queste sconfitte hanno lasciato il segno nella testa dei ragazzi. Oggi si è visto soprattutto nel finale”.

Zanardini ha poi parlato anche delle difficoltà del momento: “Quando le cose non funzionano si perde un po’ di fiducia. Io ho sempre parlato di salvezza perché sapevo la squadra che avevo a disposizione. Siamo partiti bene e quindi qualcuno magari si aspettava qualcosa di più, ma ora dobbiamo ritrovare la giusta determinazione per uscire da questa situazione”.

Infine una riflessione sulla realtà del club: “Intorno a noi ci sono tante altre società importanti. Quando vai sul mercato a cercare giocatori è difficile competere: ci sono squadre di categorie superiori e realtà più blasonate. Noi siamo il Pontelungo e dobbiamo calarci in questa dimensione. Sta a noi migliorare i giocatori che abbiamo e a loro capire che quando c’è da soffrire bisogna soffrire”.