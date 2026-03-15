Pietra e Finale piangono la scomparsa di Maurizio Sbarra

Pietra Ligure. Lutto a Pietra Ligure e a Finale Ligure per la scomparsa di Maurizio Sbarra, morto – a causa di un grave problema di salute che lo ha portato via in pochi mesi – all’età di 52 anni.

Sbarra era molto conosciuto per la sua attività di volontariato, in passato è stato milite Pubblica Assistenza Pietra Soccorso e nella Croce Bianca di Finale Marina. Proprio i volontari pietresi hanno voluto ricordarlo con un messaggio di partecipazione: “Con il suo cuore grande, la sua disponibilità e il suo spirito di servizio, ha donato tempo, energie e umanità alla nostra comunità. Il suo esempio e il suo sorriso resteranno sempre nel ricordo di tutti noi”.

Sui social in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio di amici e colleghi.

Tra questi quello di Silvia Rozzi, già consigliere comunale di Pietra Ligure e collega di Sbarra nella Pubblica Assistenza, che ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto: “Ciao Maury, mi dispiace da morire. La tua vita non è stata delle più facili ma ti abbiamo conosciuto col sorriso e quest’aria da furbetto. Quante litigate per guidare le ambulanze abbiamo fatto ma, alla fine, ci si ritrovava sempre insieme. E quanto bene che hai voluto alla nostra Pimpa, ti riconosceva a distanza anche da vecchia. Ho avuto il coraggio di venirti a salutare solo una volta negli ultimi giorni… perdonami, era difficile per me. Ma con il cuore ti ero vicina e ora lo sono a tutta la tua famiglia. Buon viaggio Birillo”.

Anche molti altri amici hanno condiviso ricordi e pensieri. Valentina scrive: “Che triste notizia… ciao Maury, grazie per i bei momenti passati in Pietra Soccorso e per i tuoi sorrisi. Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore, da oggi in cielo c’è un angelo in più”. Elisa invece ricorda gli anni della gioventù trascorsi insieme: “Non ci posso e voglio credere. Caro Maurizio Sbarra mancherai. Grazie dei momenti passati in gioventù insieme a Pietra Soccorso. Condoglianze alla famiglia”.

Commosso anche il saluto dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pietra Ligure, di cui Sbarra era socio: “I soci tutti partecipano al dolo dei familiari per la scomparsa di Maurizio Sbarra”.

A dare il triste annuncio della scomparsa sono stati la moglie Giorgia, la sorella Annamaria, i cognati Gian e Barbara, il nipote Nicholas, i suoceri Giorgio e Giuliana e tutti i parenti.

L’ultimo saluto a Maurizio Sbarra sarà celebrato martedì 17 marzo alle ore 10 nella Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure. Il Santo Rosario sarà invece recitato lunedì 16 marzo alle ore 18 nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona.

La famiglia ha voluto esprimere un particolare ringraziamento al cugino Franco per l’assistenza e il sostegno prestati in questo difficile momento.