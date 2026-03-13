Piediluco, buona esperienza dei canottieri della LNI Savona al Meeting nazionale

Terni. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo si è svolto sulle acque del lago di Piediluco (Terni) il 1° Meeting Nazionale di Canottaggio, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti appartenenti alle Società italiane, che hanno dato vita a circa 180 gare molto combattute.

Alla manifestazione era presente anche il gruppo Canottaggio della Lega Navale di Savona con tre atleti che, pur non essendo ancora al top della preparazione, hanno lottato al meglio ottenendo lusinghieri risultati.

I tre portacolori savonesi, Paola Maria Carlotta Malinconico, Michelangelo Malinconico e Giulio Boatini, hanno affrontato le rispettive prove con determinazione ottenendo il passaggio alle semifinali e qualificandosi pertanto tra i primi 16 equipaggi nazionali.

Paola ha corso nella specialità del singolo Under 19 e, in equipaggio con altre atlete del Sanremo e del Rowing Club Genovese, nel quattro di coppia classificandosi al sesto posto in finale.

Michelangelo e Giulio, dopo aver corso in singolo Under 19, hanno gareggiato anche nel doppio under 19 conquistando un posto in semifinale.

Come hanno sottolineato i tecnici Franco Badino e Federica Perata, l’importanza della partecipazione alle regate nazionali, anche in assenza di medaglie, permette di testare il grado di preparazione e di acquisire esperienza osservando la tecnica espressa dagli avversari con maggiore livello tecnico.