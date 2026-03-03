Peste suina: tre nuovi casi nel savonese, il primo a Piana Crixia

Liguria. Il totale dei positivi alla peste suina sale a 2.035 casi. Stabili a 803 in Piemonte, salgono a 1.232 in Liguria. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
In Liguria sono state riscontrate cinque nuove positività sui cinghiali: tre in provincia di Savona, una a Piana Crixia (primo caso), due a Sassello (74); due in provincia di Spezia a Rocchetta di Vara (dodici). Il totale in regione sale a 1.232 casi.
In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi.
Con il nuovo caso di Piana Crixia sale a 194 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.
