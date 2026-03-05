Perle Nere di GiuEle: a Genova prima gara di Volteggioco, a Finale stage di Volteggio Equestre coi Campioni del Mondo di Pas de Deux

Sabato 28 febbraio 2026, è stata una bella giornata di gare per gli atleti delle Categorie Ludiche F e L, dell’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, Settore di della Polisportiva del Finale. Gli atleti più giovani del nostro Settore di Equitazione e Volteggio Equestre hanno partecipato al Volteggioco, evento organizzato a Genova presso il Centro Ippico Genovese, che ha inaugurato la nuova stagione sportiva 2026.

Questa manifestazione, in Liguria è nata proprio a Genova, ed è dedicata agli atleti più piccoli, che hanno appena iniziato ad avvicinarsi alla disciplina del volteggio equestre. Il Volteggioco, si svolge interamente sul cavallo finto, una struttura in legno o metallo su cui vengono fissati i maniglioni. L’evento è anche un’occasione per promuovere il Volteggio equestre, in quanto non necessitando di un cavallo vero, anche altre centri ippici, magari non pienamente dedicati al Volteggio, hanno modo di poter creare delle piccole coreografie per i loro ragazzi.

Il Volteggioco rappresenta l’unione perfetta tra sport e divertimento, offrendo una maggiore flessibilità, sia nella coreografia a terra, che negli esercizi sul cavallo finto. Le nostre atlete più piccole, Gloria Guzzi e Margherita Punzoni, hanno presentato un programma libero a tema “Madagascar”, mentre le ragazzine più grandi — Carlotta Farioli, Irene Diotti, Alice Camilli e Veronica Pallaro— hanno fatto ballare tutti con le vivaci musiche del “Dia de los Muertos messicano”. Le atlete sono state accompagnate a questa manifestazione dall’Istruttrice Giulia Granaiola e dall’aiuto Longer Federica Brunetto. Un ringraziamento speciale va anche al Comitato Organizzatore FISE Liguria, (Federazione Italiana Sport Equestre Liguria).

Ispirandosi a questo evento, l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, organizza settimanalmente un corso dedicato al Volteggioco, rivolto ai bambini più piccoli, dai 4 anni in su, nel quale i primi approcci al volteggio sono uniti a giochi e attività ludiche: la durata dell’allenamento è di circa un’ora e mezza. Si struttura in tre fasi: la prima con riscaldamento iniziale e stretching, la seconda con una sessione sul cavallo finto per apprendere i nuovi movimenti e, infine, la terza fase prevede la pratica sul cavallo vero in movimento.

Il loro Centro ippico, si trova a Finale Ligure, in Via Calvisio, dove il nostro Settore possiede una piccola scuderia con una quindicina di cavalli e pony. Qui, oltre al Volteggioco vengono proposti diversi corsi, dedicati un po’ a tutti: dal Corso di Motricità con il Pony, dedicato ai bambini più piccoli, dai 3 ai 6 anni, fino ai corsi e alle lezioni di equitazione e di Volteggio equestre rivolti a persone di tutte le età. Tutti i corsi sono tenuti da Istruttori qualificati FISE.

A Finale Ligure, invece, domenica 22 e lunedì 23 febbraio, si sono svolte due giornate di Stage con i Tecnici padovani Davide Zanella e Rebecca Greggio, Campioni del Mondo di Pas de Deux 3*, (categorie a coppie), e Campioni Europei dell’estate 2025.

Lo stage, organizzato magistralmente dal nostro Settore A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, presso la loro struttura, era rivolto a tutti gli atleti liguri, e ha visto la partecipazione, sia degli atleti del nostro Settore, che di quelli di altre due società di Genova, la Tenuta L&S e il Centro Ippico del Golfo, I tecnici, in queste due giornate, hanno trasmesso molti nuovi spunti agli atleti, che serviranno per perfezionare e migliorare il loro lavoro. Queste due bellissime giornate, sono la perfetta dimostrazione del fatto che il Volteggio e uno sport completo perché unisce coordinazione, flessibilità e forza ad un importantissimo spirito di squadra, sia reciprocamente tra i vari atleti, ma anche verso i loro compagni e amici a quattro gambe.