Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guard rail, incidente sulla A10

Varazze. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova.

Stando a quanto riferito, il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura, per cause ancora in via di accertamento, andando poi ad impattare contro il guard rail.

A seguito del sinistro sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa di Celle Ligure e il 118, oltre a personale tecnico di Aspi.

Il guidatore, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasferito al pronto soccorso di Savona: non ha riportato traumi o ferite significative e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Fortunatamente nessun altro veicolo in transito è rimasto coinvolto e non sono state segnalate criticità al traffico sulla tratta.