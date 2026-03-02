Pallavolo, la Nazionale maschile Aspli inizia la preparazione in Val Bormida

Saranno Cairo Montenotte e Carcare ad ospitare, nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 marzo, il primo raduno della Nazionale di pallavolo maschile targata ASPLI Polizie Locali, segnando ufficialmente l’inizio di un nuovo progetto sportivo che unisce passione, spirito di servizio e orgoglio istituzionale, legata al mondo delle Polizie locali.

La preparazione è legata al prossimo campionato USPE in programma nel 2026 a Sofia, in Bulgaria.

I ragazzi della Nazionale affronteranno una prima gara in Francia; in caso di risultato favorevole, il cammino proseguirà in Bulgaria, In caso contrario, la squadra volerà in Spagna a disputare un percorso che, a prescindere dagli esiti, rappresenta un’importante occasione di crescita sportiva e di rappresentanza per le Polizie Locali italiane.

Ovviamente, l’ambiziosa iniziativa è stata ben accolta: sono state ben 45 le domande di partecipazione pervenute da operatori provenienti da tutta Italia; di queste sono stati selezionati 15 atleti che inizieranno a lavorare insieme per costruire identità di squadra, affiatamento e solidità tecnica. Il loro primo raduno, in Val Bormida, coinvolgerà le strutture della Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo e quella del Comune di Carcare, coordinate dalla Pallavolo Carcare.

A questo primo incontro ne seguiranno altro altri due, fondamentali per definire la rosa e preparare al meglio le sfide internazionali.

“Gli atleti convocati arrivano da diverse regioni, a testimonianza di una Nazionale che rappresenta l’intero territorio italiano – dichiara il presidente della Pallavolo Carcare -. Un plauso speciale va al collega che giunge dalla Sardegna, esempio concreto di dedizione e spirito di sacrificio per vestire la maglia azzurra. Un sentito ringraziamento al Generale Zito ed al personale della Polizia Penitenziaria di Cairo Monteotte, che ha reso possibile lo svolgimento degli allenamenti presso la propria caserma, un grazie al Comune di Carcare per la disponibilità ed al liceo Calasanzio per gli spazi palestra”.