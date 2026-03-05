Pallacanestro Alassio: dieci successi e due referti gialli durante la settimana cestistica

Alassio. In campo prima squadra sia maschile che femminile, tante squadre giovanili e minibasket. Ecco nel dettaglio come è andata la settimana della Pallacanestro Alassio.

DR2: Buon successo casalingo per la prima squadra che, quarto dopo quarto, incrementa il punteggio e sperimenta anche alcune nuove soluzioni in vista della seconda fase.

PONENTE 82 – MAREMOLA 47

Serie C FEMMINILE: Sconfitta in trasferta a Genova dove le ponentine accusano subito un passivo importante che le condiziona per tutto l’arco dell’incontro.

ARDITA 66 – PONENTE 35

UNDER 19 Regionale: Avvio complicato per i 2008-2009 ma con il passare dei minuti i gialloblù prendono sicurezza e portano a casa la posta in palio che consente loto di restare nelle posizioni di vertice.

PONENTE 82 – VARAZZE A 55

Under 17GOLD: Partita a Santa Margherita tra due squadre che sono nelle prime posizioni e che alla fine i ponentini cedono di soli due punti: “L’aspetto positivo, nonostante la sconfitta, è la consapevolezza di potercela giocare con tutti e questa è una gran cosa in attesa dei play off”.

TIGULLIO 64 – PONENTE 62

Under 17FEMMINILE: Partita che sulla carta, a Genova, non era agevole per le gialloblu ma grazie a un bell’avvio le alassine riescono a condurre sui giusti binari l’incontro contro una squadra di valore.

SCAT 29 – PONENTE 65

Under 15 ECCELLENZA: A due giornate dalla fine, con due gare vinte (tra cui l’exploit con Moncalieri) e due perse, arriva la trasferta di Borgaro Torinese con un “match point” inaspettato per entrare nelle prime due e accedere alla FINAL FOUR. La partita, come previsto, è difficile ma i liguri la iniziano alla grande però nel secondo quarto la compagine di casa si avvicina e va all’intervallo lungo sotto di sole 4 lunghezze. Il terzo quarto è il più complicato con i torinesi che superano i ponentini sul 49-47 ma li esce il carattere alassino che recupera e inizia gli ultimi 10 minuti sopra di sette. Nell’ultimo quarto viene tenuto il vantaggio e incrementato fino al 64-79 finale.

“Complimenti a TUTTI RAGAZZI che stanno andando oltre le più rosee aspettative affrontando squadre di livello e giocatori convocati in nazionale under 15. Dopo l’ultima partita con Casale del 7 marzo ci saranno le FINAL FOUR tra le migliori 4 di questo campionato ligure-piemontese. A seguire le prime due classificate andranno direttamente ai concentramenti che porteranno alle Finali Nazionali. La terza e quarta classificata giocheranno il 26 Aprile (o 27 Aprile) uno spareggio per accedere all’interzona. Ora a noi non resta che continuare a sognare e lavorare come stiamo già facendo da settembre in avanti”

LOVI USAC 64 – PONENTE 79

Under 14 REGIONALE: Vittoria in trasferta a Savona e discrete soluzioni contro la zona avversaria che permettono agli alassini di crescere nella comprensione del gioco e mantenere il primato in classifica.

CESTISTICA 32 – PONENTE 86

Under 14 FEMMINILE: Vittoria casalinga con APS che porta le ponentine a quattro vittorie in sei partite al termine di una gara difficile ma ben gestita.

PONENTE 52 – APS 45

Under 13 MASCHILE: Due successi settimanali, prima ad Andora dove i gialloblu cercano di risolvere al meglio i tatticismi della compagine di casa e poi a Ceriale contro una squadra intensa che non si è mai arresa.

ANDORA 42 – ALASSIO 90

LE TORRI 19 – ALASSIO 79

Under 13 FEMMINILE: Vittoria grazie alla quale le ponentine consolidano il primo posto in una partita difficile dove fanno fatica contro i tatticismi e la fisicità avversaria.

PONENTE 49 – VENTIMIGLIA 45

Minibasket AQUILOTTI-GAZZELLE: Bella domenica mattina di minibasket con tanti tempi giocati insieme agli amici de Le Torri nel vero spirito minibasket