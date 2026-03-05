  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Basket

Pallacanestro Alassio: dieci successi e due referti gialli durante la settimana cestistica

Pallacanestro Alassio
L'Under 19 regionale

Alassio. In campo prima squadra sia maschile che femminile, tante squadre giovanili e minibasket. Ecco nel dettaglio come è andata la settimana della Pallacanestro Alassio.

DR2: Buon successo casalingo per la prima squadra che, quarto dopo quarto, incrementa il punteggio e sperimenta anche alcune nuove soluzioni in vista della seconda fase.
PONENTE 82 – MAREMOLA 47

Serie C FEMMINILE: Sconfitta in trasferta a Genova dove le ponentine accusano subito un passivo importante che le condiziona per tutto l’arco dell’incontro.
ARDITA 66 – PONENTE 35

UNDER 19 Regionale: Avvio complicato per i 2008-2009 ma con il passare dei minuti i gialloblù prendono sicurezza e portano a casa la posta in palio che consente loto di restare nelle posizioni di vertice.
PONENTE 82 – VARAZZE A 55

Under 17GOLD: Partita a Santa Margherita tra due squadre che sono nelle prime posizioni e che alla fine i ponentini cedono di soli due punti: “L’aspetto positivo, nonostante la sconfitta, è la consapevolezza di potercela giocare con tutti e questa è una gran cosa in attesa dei play off”.
TIGULLIO 64 – PONENTE 62

Under 17FEMMINILE: Partita che sulla carta, a Genova, non era agevole per le gialloblu ma grazie a un bell’avvio le alassine riescono a condurre sui giusti binari l’incontro contro una squadra di valore.
SCAT 29 – PONENTE 65

Under 15 ECCELLENZA: A due giornate dalla fine, con due gare vinte (tra cui l’exploit con Moncalieri) e due perse, arriva la trasferta di Borgaro Torinese con un “match point” inaspettato per entrare nelle prime due e accedere alla FINAL FOUR. La partita, come previsto, è difficile ma i liguri la iniziano alla grande però nel secondo quarto la compagine di casa si avvicina e va all’intervallo lungo sotto di sole 4 lunghezze. Il terzo quarto è il più complicato con i torinesi che superano i ponentini sul 49-47 ma li esce il carattere alassino che recupera e inizia gli ultimi 10 minuti sopra di sette. Nell’ultimo quarto viene tenuto il vantaggio e incrementato fino al 64-79 finale.
“Complimenti a TUTTI RAGAZZI che stanno andando oltre le più rosee aspettative affrontando squadre di livello e giocatori convocati in nazionale under 15. Dopo l’ultima partita con Casale del 7 marzo ci saranno le FINAL FOUR tra le migliori 4 di questo campionato ligure-piemontese. A seguire le prime due classificate andranno direttamente ai concentramenti che porteranno alle Finali Nazionali. La terza e quarta classificata giocheranno il 26 Aprile (o 27 Aprile) uno spareggio per accedere all’interzona. Ora a noi non resta che continuare a sognare e lavorare come stiamo già facendo da settembre in avanti”
LOVI USAC 64 – PONENTE 79

Under 14 REGIONALE: Vittoria in trasferta a Savona e discrete soluzioni contro la zona avversaria che permettono agli alassini di crescere nella comprensione del gioco e mantenere il primato in classifica.
CESTISTICA 32 – PONENTE 86

Under 14 FEMMINILE: Vittoria casalinga con APS che porta le ponentine a quattro vittorie in sei partite al termine di una gara difficile ma ben gestita.
PONENTE 52 – APS 45

Under 13 MASCHILE: Due successi settimanali, prima ad Andora dove i gialloblu cercano di risolvere al meglio i tatticismi della compagine di casa e poi a Ceriale contro una squadra intensa che non si è mai arresa.
ANDORA 42 – ALASSIO 90
LE TORRI 19 – ALASSIO 79

Under 13 FEMMINILE: Vittoria grazie alla quale le ponentine consolidano il primo posto in una partita difficile dove fanno fatica contro i tatticismi e la fisicità avversaria.
PONENTE 49 – VENTIMIGLIA 45

Minibasket AQUILOTTI-GAZZELLE: Bella domenica mattina di minibasket con tanti tempi giocati insieme agli amici de Le Torri nel vero spirito minibasket

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.