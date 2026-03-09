Pallacanestro ABC Alassio, la prima squadra chiude al comando la prima fase

Alassio. La stagione della prima squadra gialloblù alassina è iniziata a settembre con la conferma del fedelissimo gruppo “storico” integrato dagli under alassini del 2008-09 e dall’arrivo di un terzetto esperto andorese che si è subito amalgamato.

Dopo le amichevoli estive con gli amici del Kolbe Torino, con la Beinaschese e con la DR1 di Imperia il campionato per l’Alassio è iniziato a Ospedaletti.

In un girone con Loano, Maremola, Le Torri, Cairo, Arenzano e Ospedaletti l’ABC Pallacanestro Alassio è riuscita, fino a questo punto, ad ottenere 11 successi e una sola sconfitta di un solo punto dopo due supplementari.

Con la vittoria di Venerdì sera a Loano saranno 10 i punti che i gialloblù si porteranno dietro nella fase Top dove troveranno le prime classificate dell’altro girone: le compagini genovesi di My Basket e Rtm e le spezzine di DLF Spezia e The Snails.

LOANO 67 – ABC PALL. ALASSIO 80 (13-18; 31-30; 45-60)

ABC PALL. ALASSIO: Manzo 9, Cerreto 1, Trushi, Filippi 22, Lila 11, Bestoso 5, Ruggiero 3, D’Antoni 8, Donadio 7, Varaldo 4, Gastaldi 10. All. Accinelli – Ciravegna

“Siamo contenti, come prima squadra, di aver trovato continuità nel corso degli anni con i ragazzi, ormai senior, cresciuti nel nostro settore giovanile come il capitano Andrea, il 2004 Pippi, i 2005 Leo e Simo, con l’ormai alassino acquisito Davide e con i tre andoresi Fabio, Tano e Angelone. A questo gruppo ci piace menzionare chi ha iniziato la stagione e chi, quando può si allena con noi o ci segue-sostiene come Salman, Matte, Tommi, Ste, Erik, Gio, Yamaan, Lollo a conferma di quanto è consolidata la famiglia gialloblù. E chi sta stupendo davvero sono gli under che, quando chiamati in causa, stanno danno il loro grande contributo alla causa: sperando di non dimenticare nessuno citiamo Jacopo, Daniel, Simo, Matti, Pit, Albi, Frenkli, Davide, Alex, Pone in attesa di altri che aspettiamo al debutto stagionale. Il nostro obiettivo è sempre quello di dare continuità al progetto e permettere di giocare a chi dimostra passione per il nostro bellissimo sport, se poi, come in questo caso, vengono i risultati saremo ancora più contenti”.