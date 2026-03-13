Ora disponibile “L’ultima notte”, il nuovo singolo della cantautrice loanese Anoraa

Loano. E’ disponibile da oggi, venerdì 13 marzo, su tutte le piattaforme “L’ultima notte“, il nuovo singolo della giovane cantautrice loanese Anoraa, nome d’arte di Aurora Vicinanza.

Il pezzo racconta di un momento sospeso prima della fine: non si sa se sia davvero l’addio o solo l’ennesimo ritorno, ma pesa come se potesse esserlo. C’è il desiderio di un ultimo abbraccio, insieme al senso di colpa per quello che si è e per quello che non si è riusciti a dare. Ogni “ci ricasco” parla di un legame che fa male ma da cui è difficile staccarsi.

La canzone racconta anche la solitudine dopo l’altro: la casa che stringe, il letto troppo piccolo, gli oggetti che restano (una felpa, le luci spente, i “poi torno”) come fantasmi di una presenza che non c’è più. Si fa spazio all’altro, ma non basta, perché la persona amata non è più quella di prima. È una “luna che gira”, mentre chi canta resta ferma nel buio, aggrappata agli ultimi gesti.

In fondo, il brano parla dell’incapacità di lasciar andare, della paura dell’ultima notte e del bisogno umano di restare, anche quando tutto sta già finendo.

Il nuovo singolo precede una serie di nuovi brani, già in parte presentati in anteprima settimane fa in concerto a Loano.

Chi è Anoraa

Aurora Vicinanza, in arte Anoraa, è una cantautrice classe 2003 originaria di Loano, in provincia di Savona.

La musica entra nella sua vita fin da bambina, grazie alla passione trasmessa dai genitori. Inizia a suonare la chitarra a 10 anni, e più avanti scopre il pianoforte. Gli strumenti diventano per lei non solo un mezzo espressivo, ma anche un rifugio: rifugi emotivi, oltre che espressivi. A 16 anni comincia a scrivere i primi testi, come bisogno naturale di raccontarsi e raccontare.

Dal 2021 pubblica le sue prime canzoni in modo indipendente, mettendo a fuoco una scrittura personale, diretta e generazionale. Nel 2022 inizia una collaborazione stabile con Lukino, giovane produttore con cui sviluppa un suono coerente e riconoscibile. Nel 2023 apre i live di Maurizio Lastrico e Annalisa Minetti, e si fa notare in diversi contest e rassegne sul territorio.

Sul palco Anoraa porta una presenza autentica, fatta di emozione e semplicità. Il suo progetto ruota intorno a un’idea chiara: Anoraa è la voce di una generazione che spesso non si sente ascoltata.

Nei suoi brani convivono malinconia ed euforia, forza e fragilità. Il nome d’arte stesso, è un simbolo di questa doppia anima: un equilibrio tra luce e ombra. Anoraa è una voce giovane ma consapevole, che non ha paura di mostrarsi per com’è e che vuole creare connessione attraverso la sincerità delle proprie canzoni.

A giugno 2025 entra a far parte del roster di Maledetta Records iniziando così il nuovo percorso artistico.