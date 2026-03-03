  • News24
Testimonianza

Operata alla schiena dopo essersi cappottata in A10: “Grazie al Santa Corona, medici fantastici”

Antonella Rizzo, membro della band vocale pisana Animeniacs, si stava recando al Festival di Sanremo per esibirsi. Operata con una tecnica innovativa che le ha accorciato i tempi di recupero

santa corona generica

Pietra Ligure. “Voglio ringraziare tutto l’ospedale del Santa Corona, il reparto di Ortopedia e Traumatologia (guidato dal primario Marcello Federici) per avermi assistita nel migliore dei modi. Sono stati davvero eccezionali, e sono ritornata a casa solamente dopo una settimana di ricovero”.

Queste le parole di encomio Antonella Rizzo, membro della band vocale pisana Animeniacs, coinvolta nel grave incidente avvenuto (il 22 febbraio) a Varazze mentre si dirigevano a Sanremo per il Festival 2026, per il policlinico savonese.

La trentatreenne è una dei quattro feriti che viaggiavano sull’auto che è stata tamponata da un furgoncino all’interno di una galleria tra Varazze e Celle Ligure. “Sono quella che ha riportato più conseguenze – spiega – ho avuto una frattura della vertebra T12, per questo dopo aver fatto i primi accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona sono stata trasferita a Pietra Ligure”.

La cantante è stata operata da una equipe multidisciplinare, con diversi professionisti della chirurgia vertebrale tra cui il professor Davide Vallerga (direttore facente funzioni della chirurgia vertebrale), il dottor Antonino Giacalone e la dottoressa Federica Meta. Alla paziente le è stato praticato un intervento chirurgico con una tecnica particolare e innovativa, il che le ha consentito di ridurre notevolmente i tempi della convalescenze: “Sono stata operata martedì 24 febbraio e ieri (lunedì 2 marzo) sono già tornata a casa. Non ho sentito particolari dolori, sto bene e cammino”.

La band vocale era stata ingaggiata per un flash mob, domenica 22 febbraio, nella serata (in hotel) del pre Festival che ogni anno da il via alla kermesse canora: “Era una bellissima occasione alla quale io purtroppo non ho potuto partecipare – aggiunge la cantante – a questa festa erano presenti tutti i cantanti in gara e Carlo Conti, avrei dovuto cantare un medley delle canzoni più iconiche del Festival, peccato. Importante è la salute”, conclude la paziente.

 

