Post partita

Oneglia, Casella dopo il ko con l’Altarese: “Dopo il gol ci siamo disuniti, si salva solo il primo tempo”

Il tecnico analizza la sconfitta: “Abbiamo perso un po’ di autostima. Ora arrivano partite in cui non possiamo più sbagliare”

Altare. Amarezza nelle parole del tecnico dell’Oneglia Massimo Casella dopo la sconfitta contro l’Altarese. Una gara che, secondo l’allenatore, ha visto una buona prestazione nella prima frazione ma un netto calo nella ripresa.

Commentare una partita così è difficile perché, a parte il primo tempo dove abbiamo fatto qualcosa di buono, siamo stati in partita sempre, abbiamo controbattuto colpo sul colpo. Abbiamo preso una traversa, due belle occasioni anche loro”.

Il momento della squadra però pesa anche sull’andamento delle partite: “Purtroppo in questo momento come prendiamo un gol ci disuniamo, non reagiamo. Ormai perdiamo da sei partite, quindi vuol dire che un problema di fondo c’è”.

Casella torna poi sull’analisi della gara: “È un peccato perché oggi il primo tempo l’avevamo interpretato molto bene secondo me, eravamo in partita, con la grinta giusta e la determinazione giusta. Poi nel secondo tempo dopo il gol purtroppo non ci stava più partita. La cosa brutta è che non abbiamo reagito e questo ci deve far pensare”.

Il tecnico individua anche ciò che manca alla squadra in questo momento: “Mancano tante cose, manca la convinzione. Abbiamo perso un po’ di autoconvinzione, un po’ di autostima e quindi questo dobbiamo ritrovarlo. Poi ci manca il risultato: abbiamo fatto anche buone partite pur perdendo”.

Infine lo sguardo alle prossime gare: “Adesso cominciamo un trittico di partite dove noi non dobbiamo sbagliare più, perché sennò saremo risucchiati sicuramente in fondo alla classifica”.

