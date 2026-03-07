Oltre Letimbro, sicurezza stradale e quartiere: fissato l’incontro del 17 marzo

Savona. Prosegue il confronto tra istituzioni, Confartigianato e quartiere Oltre-Letimbro sui temi della sicurezza urbana e della mobilità nell’area di corso Tardy e Benech.

“A seguito della raccolta firme promossa a gennaio dall’ associazione degli artigiani su richiesta delle attività economiche del quartiere, il Comune di Savona ha trasmesso una risposta ufficiale nella quale vengono illustrate le azioni già avviate e nuovi interventi tutti programmati per migliorare sicurezza stradale e qualità della mobilità nell’area. Nel documento, siglato dal sindaco Russo insieme agli assessori Di Padova e Becco vengono richiamati i percorsi di confronto avviati con il quartiere Oltre Letimbro e con i comitati cittadini, oltre ad alcuni interventi tecnici in fase di realizzazione, tra cui verifiche sugli attraversamenti pedonali più critici lungo l’asse di corso Tardy e Benech e interventi sul potenziamento dell’illuminazione pubblica in corrispondenza dei principali punti di attraversamento”.

“Tra le azioni che l’amministrazione si è incaricata di realizzare rientra inoltre l’avvio degli interventi di potatura delle alberature presenti nell’area, che inizieranno già dalla prossima settimana, con l’obiettivo di migliorare visibilità, sicurezza stradale e qualità dello spazio urbano”.

Per condividere con il territorio queste azioni e avviare un confronto operativo sulle priorità del quartiere, è stato fissato un incontro pubblico per lunedì 17 marzo alle ore 14, presso la sede del comitato di quartiere di via Scarpa.

L’appuntamento rappresenterà un momento di dialogo tra amministrazione, Confartigianato Savona, attività economiche e cittadini per valutare insieme gli interventi proposti: “Accogliamo con soddisfazione questo passaggio – commenta Fulvia Becco, direttore di Confartigianato Savona – perché rappresenta un segnale importante di attenzione verso le istanze emerse dal territorio. Il lavoro svolto in questi mesi, a partire dalla raccolta firme e dal confronto con il quartiere, ha contribuito ad aprire un dialogo completo e costruttivo tra amministrazione, tessuto economico e cittadinanza. La costruzione di un tavolo di lavoro fattivo e disponibile all’ascolto delle esigenze della città e del quartiere ha favorito un percorso concreto, di cui questo documento rappresenta un primo risultato positivo“.

“Abbiamo accolto con piacere l’avvio di questa interlocuzione – aggiungono gli assessori al commercio Elisa Di Padova e alla mobilità Ilaria Becco – che riteniamo molto utile e proficua in cui abbiamo chiarito, rispetto ai temi attenzionati, quelli che sono gli interventi programmati o in fase di programmazione. Un’interlocuzione che si inserisce e integra i molti incontri che ci sono stati e ci saranno per migliorare la vivibilità della zona che per noi ha una grandissima importanza data anche la densità di servizi ed esercizi commerciali e artigianali che ne fanno un quartiere molto vivo e attivo. E abbiamo ritenuto utile concordare anche un momento di condivisione in presenza”.