Nuova avventura per Stefano Giacosa: è il nuovo preparatore dei portieri del Pontelungo

Albenga. Il Pontelungo ha comunicato un ingresso importante nello staff di mister Zanardini: quello di Stefano Giacosa, che ricoprirà l’incarico di preparatore dei portieri.
Giacosa ha svolto questo ruolo a Millesimo rendendosi protagonista insieme allo staff tecnico della doppia promozione dalla Prima Categoria all’Eccellenza.
“Il nostro sodalizio vuole altresì ringraziare affettuosamente Marco Alberico – scrive il club -. che ha dovuto interrompere la sua attività a causa di problematiche lavorative”.
“La Società, nel dare a Stefano il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro”, chiosa.