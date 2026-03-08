  • News24
IVG Sport
Promozione

Nuova avventura per Stefano Giacosa: è il nuovo preparatore dei portieri del Pontelungo

L'ex Millesimo riparte dal club ingauno che saluta Marco Alberico: "Lo ringraziamo affettuosamente"

Generico marzo 2026

Albenga. Il Pontelungo ha comunicato un ingresso importante nello staff di mister Zanardini: quello di Stefano Giacosa, che ricoprirà l’incarico di preparatore dei portieri.

Giacosa ha svolto questo ruolo a Millesimo rendendosi protagonista insieme allo staff tecnico della doppia promozione dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

“Il nostro sodalizio vuole altresì ringraziare affettuosamente Marco Alberico – scrive il club -. che ha dovuto interrompere la sua attività a causa di problematiche lavorative”.

“La Società, nel dare a Stefano il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro”, chiosa.

 

