Nuoto artistico: la BPM Rari Nantes Savona conquista il titolo italiano Juniores

Roma. Il Banco BPM Rari Nantes Savona è campione d’Italia. Il titolo è stato conquistato al campionato italiano Juniores Invernale che si è concluso domenica 8 marzo nel Centro federale polo acquatico Frecciarossa di Ostia.

Di seguito i podi della manifestazione.

Finale degli Obbligatori:

1. Filippo Pelati (Fiamme Oro / CN UISP Bologna) 86.0413

2. Chiara Benesso (Plebiscito Padova) 81.8320

3. Flaminia Vernice (Fiamme Oro / Banco BPM R.N. Savona) 81.2369

Finale del Duo Femminile:

1. Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice (Fiamme Oro /Banco BPM R.N. Savona) 276.9938

2. Gaia De Marchi e Zoe Dionisi (Aurelia Nuoto) 254.0076

3. Alice Grifoni e Margherita Santini (Aurelia Nuoto) 249.9675

Finale del Duo Misto:

1. Gabriele Minak e Ginevra Marchetti (Banco BPM Rari Nantes Savona) 235.8242

2. Francesco Cosentino e Elisa Di Spirito (All Round) 232.2859

3. Andrea Garuti e Giorgia Furia (G. Sport Village) 218.6200

Finale della Squadra:

1. Banco BPM Rari Nantes Savona 222.9543

2. Busto Nuoto 222.4428

3. Aurelia Nuoto 215.7337

Finale del Solo Femminile:

1. Giulia Ottonello (Banco BPM R.N. Savona) 265.5238

2. Ginevra Marchetti (Banco BPM R.N. Savona) 262.7439

3. Flaminia Vernice (Fiamme Oro / Banco BPM R.N. Savona) 255.1500

Finale del Solo Maschile:

1. Filippo Pelati (Fiamme Oro / Uisp Bologna) 259.9788

2. Francesco Cosentino (All Round) 244.6612

3. Gabriele Minak (Banco BPM R.N. Savona) 229.0576

Classifica di società:

1. Banco BPM Rari Nantes Savona 875.00

2. Fiamme Oro 587.50

3. Aurelia Nuoto 494.00

La squadra Juniores del Banco BPM Rari Nantes Savona campione d’Italia è composta da Gabriele Minak, Ginevra Marchetti, Alice Tissone, Alessandro Lucci, Melissa Polidoro Baglione, Martina Perata, Alice Maddalena, Sofia Lucci, Giorgia Pirola, Giulia Ottonello, Carlotta Cossu, Isabel Iaccarino, Costanza Giannelli, Ilaria Prinetto, Melissa Battaglia, Alessia Mustaccioli.

La Rari si è anche avvalsa del punteggio del Doppio di Sarah Rizea con Flaminia Vernice (Fiamme Oro e Banco BPM R.N. Savona) e del singolo di Flaminia Vernice (Fiamme Oro e Banco BPM R.N. Savona).

La squadra biancorossa era guidata dalle allenatrici Federica Sala e Maryna Krykunova.