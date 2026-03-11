“No inceneritore in Valbormida”, assemblea pubblica al teatro Chebello di Cairo

Cairo Montenotte. E’ in programma per questa sera, 11 marzo, dalle ore 20.30 al teatro Chebello di Cairo, l’assemblea pubblica del coordinamento “No inceneritore” per affrontare il tema ambientale in Valbormida “minato, oltre che dall’ipotesi di realizzare l’impianto di trattamento dei rifiuti, anche dalle pale eoliche e dalle discariche”, scrivono gli organizzatori.
“Invasione della Valbormida? Basta, grazie”: questo lo slogan che rimarca la battaglia condotta da associazioni e cittadini contro l’insediamento di siti produttivi poco graditi dal territorio.
Dopo numerose riunioni in vari Comuni valbormidesi, sempre molto partecipate, il coordinamento ha deciso di richiedere una sede che possa ospitare un maggior numero di persone interessate ad ascoltare i soggetti che portano avanti la difesa ambientalista.