Millesimo tennistico ma Macchia chiede di più: “Passivo bugiardo, nel secondo tempo abbiamo staccato la spina”

Un Millesimo alla Jannik Sinner batte lo Sporting Taggia. 6-1 tennistico in un testacoda di classifica che permette ai giallorossi di proseguire una marcia sempre più epica. Tripletta di Piccardo e gol di Latini, Totaro e Ze Francis. Nel mezzo però la rete di Pellicanò e qualche occasione di troppo concessa. Per questo mister Fabio Macchia è senza dubbio contento, ma al tempo stesso non ammette cali di tensione. Il tecnico ha commentato la partita ai nostri microfoni.

Afferma Macchia: “È stata una prestazione dai due volti. Nel primo tempo abbiamo fatto quattro gol ma anche creato occasioni importanti. È stato un primo tempo veramente fatto bene. Loro nonostante la classifica hanno valori e idee e hanno provato a giocarsela, gli auguro il meglio. Nella ripresa sbagliato totalmente l’approccio e staccato la spina. Abbiamo preso gol subito e abbiamo rischiato di prenderne un altro. E poi c’era un rigore netto per loro ad essere sinceri, pur premettendo che noi siamo la squadra in questo campionato che ha avuto meno rigori a favore”.

Il Millesimo mantiene nettamente il titolo di miglior difesa di questo campionato, ma oggi ha rischiato di rimettere in piedi una partita già in cassaforte. Infatti prosegue Macchia: “Alla fine ci siamo risollevati grazie ai due gol e abbiamo legittimato una vittoria meritata ma comunque un filo bugiarda nel passivo. Di solito concediamo poco, ma oggi potevamo prendere due o tre gol e questo ci ha fatto arrabbiare. A volte ci sta staccare la spina, ma dobbiamo prendere questa partita da lezione“.

Domenica prossima un’insidiosa trasferta a Campomorone. Afferma Macchia: “Il Campomorone è una squadra forte con obiettivi importanti come noi. È rimasta leggermente attardata ma è lì. All’andata meritavamo di vincere ma non ci siamo riusciti (0-0, ndr), però sappiamo che in traserta sarà più difficile anche perché si sono rinforzati. Dobbiamo rispettarli ma temerli il giusto. Se siamo primi un motivo c’è“.

Infine qualche piccolo bilancio seppur la corsa sia chiaramente ancora apertissima. Infatti conclude il tecnico: “Con la vittoria di oggi intanto possiamo trarre qualche somma. Al 99,9% finiremo tra le prime 3 ed è un grandissimo risultato a prescindere da come finirà. Ora il percorso dipende da noi stessi. Dobbiamo fare ancora degli sforzi e tutte le partite saranno difficili. Domenica sarà una partita di cartello e dovremo prepararla bene. Oggi ci siamo presentati con qualche assenza ma dovremmo recuperare qualcuno”.