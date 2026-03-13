  • News24
Bollettino

Meteo, sulla Liguria tempo prevalentemente soleggiato: nel weekend attese precipitazioni anche intense previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico marzo 2026

Regione. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 13 marzo, al mattino annuvolamenti nelle aree interne del levante e sulle Alpi Liguri senza piogge. Sul resto della regione cielo sereno tendente a velato, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio velature più consistenti su tutta la regione e tendenza ad aumento delle nubi basse in serata lungo la costa centro-orientale, senza fenomeni.

Venti

Deboli da nord al mattino, in rotazione e rinforzo da sud nell’arco della giornata.

Mari

Da poco mosso a mosso.

Temperature

Minime in lieve calo, massime in aumento

Costa: min: +8°C/+12°C – max: +15°C/+18°C.

