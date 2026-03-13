Regione. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 13 marzo, al mattino annuvolamenti nelle aree interne del levante e sulle Alpi Liguri senza piogge. Sul resto della regione cielo sereno tendente a velato, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio velature più consistenti su tutta la regione e tendenza ad aumento delle nubi basse in serata lungo la costa centro-orientale, senza fenomeni.
Venti
Deboli da nord al mattino, in rotazione e rinforzo da sud nell’arco della giornata.
Mari
Da poco mosso a mosso.
Temperature
Minime in lieve calo, massime in aumento
Costa: min: +8°C/+12°C – max: +15°C/+18°C.
