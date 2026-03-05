Liguria. La depressione presente sulla Penisola Iberica favorisce l’estroflessione del promontorio anticiclonico sull’Italia, stabilizzando l’atmosfera ma sporcando il cielo con diffuse velature.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 5 marzo avremo al mattino velature diffuse su tutta la regione, alternate a schiarite sui versanti costieri; nubi basse sui versanti padani in particolare del settore centro-occidentale, ma senza fenomenologia associata. Nel pomeriggio ed in serata non sono attese variazioni di rilievo.

Venti dai quadranti settentrionali, deboli o moderati sul centro-levante, fino a forti a ponente nel pomeriggio ed in serata. Mare da poco mosso a mosso, molto mosso a largo dell’imperiese. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 14 e 19 gradi; all’interno minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 9 e 17 gradi.

Venerdì 6 marzo giornata sulla falsariga della precedente, con poche variazioni di rilievo, eccezion fatta per una maggior copertura nuvolosa sul centro-ponente.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi sul savonese in mattinata. Mare posso, poco mosso a levante. Temperature stazionarie.

Sabato 7 marzo giornata più soleggiata della precedente, con schiarite più convinte a levante.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi a mossi su tutti i settori. Temperature stazionarie