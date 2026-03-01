Liguria. Domenica 1 marzo inizia la primavera meteorologica, ma senza grandi variazioni rispetto all’ultimo periodo caratterizzato da molte nubi e temperature miti; tuttavia, la discesa di un cavo d’onda verso il nord-ovest italiano determinerà un incremento dell’instabilità, qualche effetto sarà presente anche sulla nostra Regione.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 1 marzo per tutto il giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sul centro-ponente, mentre qualche schiarita in più potrà interessare il levante. In tale contesto, al mattino non si escludono pioviggini sulla Riviera di Ponente e nell’immediato entroterra; invece, dalle ore pomeridiane saranno possibili piovaschi o brevi rovesci più organizzati tra imperiese, savonese e, localmente, genovesato occidentale, con particolare riferimento ai versanti padani e alle Alpi Liguri. Neve a quote elevate, oltre i 1700-1900 metri.

Venti deboli o moderati da sud/sud-est. Mare da quasi calmo a poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo: sulla costa minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 13 e 16 gradi; all’interno minime tra 0 e 9 gradi, massime tra 10 e 14 gradi.

Lunedì 2 marzo di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale; in tale contesto, piovaschi o brevi rovesci potranno interessare savonese e genovesato occidentale. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un rapido esaurimento delle precipitazioni, con ampie schiarite che, ad iniziare dagli estremi della Regione, andranno a coinvolgere anche il settore centrale.

Venti nella prima parte del giorno, deboli o moderati da est/sud-est sul centro-levante e da nord-est a ponente. Successivamente, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti nord-orientali sull’intero territorio regionale, con intensità fino a moderata. Mare mosso a ponente, poco mosso altrove. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Martedì 3 marzo giornata variabile: alternanza tra sole ed addensamenti, più consistenti sul settore centrale.

Temperature stazionarie o in lieve aumento. Ventilazione debole o moderata dai quadranti nord-orientali, raffiche fino a forte a ponente.