Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 6 marzo, al mattino è previsto tempo grigio e lattiginoso su tutta la regione. Addensamenti medio-alti lungo le coste con il sole che potrebbe essere visibile come una palla bianca. Nubi basse compatte lungo i versanti padani, specie centro-occidentali, con sconfinamenti “a cappello” sui crinali dei versanti marittimi. Nel pomeriggio velature in alleggerimento a partire dal levante con il sole che sarà visibile come dietro un vetro smerigliato. Ancora nubi basse sui versanti padani, ma meno serrate rispetto alla mattinata. Assenza di fenomeni.

Venti

Forti da nord tra Savonese e Genovese di ponente con raffiche fino a 50-60km/h allo sbocco delle vallate e negli spazi aperti. Venti moderati da nord-est a levante.

Mari

Stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature

In lieve aumento le minime, stazionarie le massime

Costa: min: +11°C/+15°C – max: +14°C/+19°C.

Interno: min: +2°C/+10°C – max: +9°C/+15°C.