Liguria. Un debole impulso Atlantico sarà in grado, nei primi giorni della settimana, di portare ad un momentaneo peggioramento delle condizioni meteo sul bacino del Mediterraneo. Nuvolosità in aumento sulla nostra regione nella giornata di lunedì, preannunciando una giornata di martedì generalmente piovosa. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: mattinata caratterizzata da cieli poco nuvolosi o velati per mezzo di nuvolosità medio-alta stratificata sui settori costieri centro-occidentali; Cieli molto nuvolosi o localmente coperti sui versanti padani a causa della presenza di nuvolosità bassa, in parziale diradamento a partire dalla tarda mattinata. Precipitazioni a carattere di rovescio andranno a svilupparsi nelle aree interne di Levante nel corso del pomeriggio, per poi esaurirsi entro sera. Deboli nevicate tra pomeriggio e sera sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime al di sopra dei 1600-1700 MT. Copertura nuvolosa in aumento in serata a partire dall’estremo Ponente.

Venti: generalmente moderati dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale fino al tardo pomeriggio. A regime di brezza, dai quadranti meridionali, sulla Riviera di Levante. Deboli, variabili, in serata su tutti i settori.

Mari: generalmente poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale.

Temperature: stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi. Costa: min: +9°C/+13°C – max: +15°C/+19°C; interno: min: -2°C/+8°C – max: +11°C/+15°C.

MARTEDì 10 MARZO: un passaggio perturbato è atteso transitare sulla nostra regione nella prima parte di giornata: prime precipitazioni deboli o al più moderate andranno ad interessare il Ponente tra la nottata e la prima mattinata, per poi estendersi al Centro-Levante nel corso della mattinata. Sono attese nevicate al di sopra dei 1400-1500 MT. sulle Alpi Liguri-Marittime e locali rinforzi, da parte delle precipitazioni, tra Genovese Orientale e Tigullio, tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni in serata con cieli molto nuvolosi o coperti su tutto il territorio regionale.

Venti: deboli o al più moderati: dai quadranti settentrionali tra Genovese centro-occidentale e Imperiese e dai quadranti meridionali sulle coste del Centro-Levante.

Mari: poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale nella prima parte del giorno.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in lieve diminuzione, specie in costa.

MERCOLEDì 11 MARZO: cieli nuvolosi con piogge sparse, a carattere di rovescio sul Centro-Levante e sporadiche schiarite a Ponente.

Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: generalmente poco mossi. Temperature: stazionarie nelle aree interne e in lieve calo sotto costa. [Evoluzione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]