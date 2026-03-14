Liguria. Un’intensa perturbazione interesserà la Liguria tra sabato 14 e domenica 15 marzo: apporterà condizioni di maltempo con rovesci intensi e quota neve in calo specie tra la notte e la mattinata di domenica 15. Possibili raffiche di vento e moto ondoso in rapido aumento. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: forti rovesci, localmente accompagnati da temporali in spostamento da ponente verso il settore centrale tra il pomeriggio e la serata. Forti raffiche di Scirocco e quota neve in calo a ponente dalla tarda serata

Cielo e Fenomeni: tra la notte e la prima mattinata rapido aumento della nuvolosità su tutta la regione. Primi piovaschi sul settore centro-orientale, ancora asciutto altrove. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio ulteriore peggioramento con rovesci soprattutto sul settore centrale ed occidentale, anche intensi sull’Imperiese. In serata e nella prima parte della notte rovesci intensi accompagnati occasionalmente da colpi di tuono tra il Savonese di Levante, il Genovese ed il rispettivo entroterra, in parziale estensione al Tigullio occidentale prima di notte. Possibili accumuli piovosi consistenti. Più tranquille la precipitazioni sullo Spezzino. Quota neve in calo sulle Alpi Liguri, dai 1300 metri del mattino ai 900-1000 metri del pomeriggio-sera, in successivo ed ulteriore calo nella notte; quota neve sui 1400-1500 metri a levante.

Venti: in progressivo rinforzo fino a forti da sud-est tra il pomeriggio e la serata sul settore centro-orientale, con picchi di burrasca al largo. Più spenta la ventilazione a ponente.

Mari: da molto mosso fino ad agitato in serata specie al largo.

Temperature: in aumento le minime, in calo anche consistente le massime. Costa: min: +9°C/+11°C – max: +11°C/+14°C; interno: min: +2°C/+6°C – max: +3°C/+9°C.

DOMENICA 15 MARZO: maltempo al mattino con rovesci intensi sul settore centro-occidentale della regione, più sporadiche le piogge altrove. Quota neve in calo fino a 500 metri sui versanti padani occidentali, in veloce rialzo nell’arco della mattinata; a levante quota neve tra 1300 e 1400 metri. Nel pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni fino a completo esaurimento in serata. [SEGUIRE I PROSSIMI BOLLETTINI]

Venti: ancora forti tra la notte e il mattino tra est e sud-est, in rotazione a nord fino a forti sul settore centro-occidentale tra il pomeriggio e la serata. Mari: molto mosso, agitato ed incrociato al largo. Temperature: in generale calo.

LUNEDì 16 MARZO: situazione in miglioramento con ampie schiarite e generale attenuazione del vento, temperature massime in aumento.