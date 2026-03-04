Liguria. Un sistema depressionario è presente tra Penisola Iberica e Marocco e ciò determina un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-occidentale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in mattinata cieli velati sulla fascia costiera, mentre sui versanti padani ci aspettiamo nuvolosità più compatta pur senza fenomeni. Nuvolosità in parziale diradamento ovunque nel corso del pomeriggio.

Venti: generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi fino a tesi sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese in mattinata. Mari: poco mossi o appena mossi.

Temperature: generalmente stazionarie. Costa: min: +8°C/+12°C – max: +14°C/+19°C; interno: min: +1°C/+7°C – max: +8°C/+15°C.

GIOVEDì 5 MARZO: non ci saranno sostanziali variazioni: giornata caratterizzata da cieli velati sui settori costieri e nuvolosità sparsa sui versanti padani. Non sono esclusi locali rovesci nel corso del pomeriggio nelle aree interne di Levante.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e Genovese. Mari: generalmente poco mossi o mossi sull’estremo Ponente. Temperature: stazionarie.

VENERDì 6 MARZO: giornata che trascorrerà sulla falsariga delle precedenti: nuvolosità sparsa sui versanti padani e cieli al più velati sui versanti marittimi.

Venti: tesi o a tratti forti dai quadranti settentrionali. Mari: stirati sotto costa e mossi al largo. Temperature: stazionarie.