Liguria. Un’effimera rimonta anticiclonica anticiperà, a partire dalla giornata di mercoledì, l’afflusso di correnti fresche da Est. Nella giornata di Martedì ci attendiamo condizioni di stabilità e un profilo termico ancora a stampo primaverile sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche da Nord localmente superiori ai 50-60 Km/h tra nottata e prima mattinata sugli sbocchi vallivi del Savonese, del Genovese e al largo delle coste Imperiesi

Cielo e Fenomeni: mattinata con cieli velati a Ponente e sereni o poco nuvolosi sul Centro-Levante. Nel corso delle ore pomeridiane aumento progressivo della nuvolosità sui versanti padani, mentre sui settori costieri permarranno condizioni di stabilità con cieli pressocché sereni fino a fine periodo.

Venti: moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali in nottata e prima mattinata, specie sulle coste del Savonese, del Genovese e al largo dell’Imperiese. Nel corso delle ore pomeridiane venti in momentanea scaduta, prima di un nuovo rinforzo in tarda serata da Nord-Est.

Mari: al mattino, stirati sotto costa e mossi al largo (localmente molto mossi al largo delle coste Imperiesi). Poco mossi o quasi calmi su tutti i settori dal primo pomeriggio fino alla tarda serata. Nuova crescita da Est/Sud-Est al largo approssimativamente dalla mezzanotte

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento sotto costa. Massime stazionarie con locali picchi nei tratti di costa interessati da fenomeni di compressione. Costa: min: +8°C/+16°C – max: +15°C/+21°C (picchi sui tratti di costa interessati da “compressione”); interno: min: -2°C/+6°C – max: +9°C/+17°C.

MERCOLEDì 18 MARZO: veloce incremento della copertura nuvolosa dopo la mezzanotte. Una ritornante da Est/Nord-Est sarà responsabile di una tarda nottata/prima mattinata piovosa sul settore Centro-Occidentale della regione, con quota neve localmente inferiore ai 700-800 MT tra Bormida Occidentale – Alpi Liguri/Marittime e precipitazioni in rapido transito da Est a Ovest. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove, con schiarite in estensione pomeridiana ai settori interessati dalle precipitazioni mattutine. Nevicate sulle vette Avetane e sui versanti corrispondenti con possibile accumulo fino a quote di alta collina. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati o forti da Nord/Nord-Est, con rinforzi possibili in mattinata al largo delle coste del Centro-Ponente e nelle ore pomeridiane sulle creste Appenniniche di Levante e sulle vallate esposte del settore centrale.

Mari: mossi o molto mossi al largo, specie sui bacini Occidentali. Stirati o poco mossi sotto costa.

Temperature: in generale diminuzione con valori negativi in quota e valori massimi in sensibile calo sui settori costieri.

GIOVEDì 19 MARZO: giornata stabile ma fresca con ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali; Più riparate le coste di Levante con clima più mite e ventilazione debole. Nuvolosità sporadica sui versanti padani, in assenza di precipitazioni associate. Mari stirati sotto costa e mossi al largo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]