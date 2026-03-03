Liguria. L’ulteriore sprofondamento della saccatura Atlantica in sede Iberica, favorisce una veloce rimonta Anticiclonica sul Mediterraneo Centro-Orientale entro metà settimana. Sulla nostra regione ne scaturisce un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo con periodi soleggiati più prolungati, specie nella giornata di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche da Nord/Nord-Est localmente superiori ai 40-50 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese in mattinata e al largo delle coste Imperiesi nella seconda parte di giornata

Cielo e Fenomeni: in mattinata cieli parzialmente o molto nuvolosi a Levante, con precipitazioni di debole intensità possibili sullo Spezzino. Nuvolosità sparsa anche sui versanti padani ma con scarse probabilità di precipitazioni. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori costieri per l’intero periodo, con velature o nuvolosità medio-alta in ingresso serale e in estensione da Ponente a Levante. Locali rovesci sui rilievi di Aveto e Trebbia nel corso del pomeriggio. Nuvolosità in parziale diradamento sui versanti padani entro sera.

Venti: generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi fino a forti sugli sbocchi vallivi del Savonese in mattinata e al largo delle coste Imperiesi nel corso del pomeriggio.

Mari: poco mossi o quasi calmi sotto costa sui settori centro-orientali. Mossi o localmente molto mossi sulle coste Imperiesi e al largo.

Temperature: in lieve calo nei valori minimi nelle aree dell’entroterra. Massime in aumento sui settori costieri. Costa: min: +8°C/+13°C – max: +14°C/+19°C; interno: min: -3°C/+8°C – max: +8°C/+15°C.

MERCOLEDì 4 MARZO: giornata caratterizzata da cieli tersi o al più velati sui settori costieri e nuvolosità sparsa sui versanti padani. Non sono esclusi locali rovesci nel corso del pomeriggio nelle aree interne di Levante. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata su tutto il territorio regionale.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi mattutini sugli sbocchi vallivi di Ponente. Rotazione pomeridiana ai quadranti meridionali su Tigullio costiero e Spezzino.

Mari: generalmente poco mossi al largo; Stirati sotto costa a Ponente.

Temperature: stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento, specie nei valori massimi sulle coste del Centro-Ponente e nelle aree interessate da fenomeni locali di compressione, sui versanti marittimi.

GIOVEDì 5 MARZO: giornata che trascorrerà sulla falsariga delle precedenti: nuvolosità sparsa sui versanti padani e cieli al più velati sui versanti marittimi; Valori di umidità in calo in costa. Venti: tesi dai quadranti settentrionali. Mari: stirati sotto costa e mossi al largo. Temperature: stazionarie o in lieve aumento sulla Riviera di Levante.