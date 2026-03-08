Liguria. Nei prossimi giorni, nonostante la presenza di un debole promontorio sul settore centrale del Mediterraneo, si avranno condizioni di tempo spiccatamente variabile e a tratti instabile, a causa di infiltrazioni più umide e fresche di origine Atlantica. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: di notte e al primo mattino, raffiche di vento fino a forte sul settore centro-occidentale della costa

Cielo e Fenomeni: nottetempo e al mattino, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso a ponente; in tale contesto, pioviggini o brevi piovaschi in risalita dal Mar Ligure potranno interessare l’imperiese. Sul resto della Regione, sono attese condizioni di cielo in prevalenza poco nuvoloso, fatta eccezione per nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani alle spalle di savonese e genovesato. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità sull’Appennino, con rovesci pomeridiani associati sulle vette di Trebbia e Aveto; persisteranno degli addensamenti sul ponente regionale, ma con bassa probabilità di nuove precipitazioni associate, alternanza tra ampie schiarite ed annuvolamenti altrove.

Venti: per gran parte del giorno, deboli o moderati dai quadranti settentrionali; in tale contesto, di notte e al primo mattino, saranno possibili raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa. Tuttavia, durante le ore centrali del giorno la ventilazione ruoterà temporaneamente da Levante oppure a regime variabile, con debole intensità.

Mari: generalmente poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stabili o in leggero calo. Costa: min: +9°C/+13°C – max: +15°C/+19°C; interno: min: -2°C/+8°C – max: +11°C/+15°C.

LUNEDì 9 MARZO: giornata caratterizzata dall’alternanza tra sole e annuvolamenti, a tratti compatti, in particolar modo sul settore centrale. Nel corso del pomeriggio, non si escludono piovaschi o brevi rovesci sull’Appennino orientale. Infine, in serata si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa, a partire da ponente e in graduale estensione al resto della Regione.

Venti: nottetempo, al primo mattino e in serata, deboli o moderati dai quadranti settentrionali; in tale contesto, di notte e al primo mattino, saranno possibili raffiche fino a tesi sul settore centro-occidentale della costa. Ventilazione che, durante le ore centrali della giornata, tenderà a divenire temporaneamente debole a regime variabile.

Mari: poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale nella prima parte del giorno. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime su valori stabili.

MARTEDì 10 MARZO: l’arrivo di una perturbazione determinerà un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche: il cielo, sull’intera regione, si presenterà molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, in particolar modo sul centro-levante. Temperature minime stazionarie, massime in calo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]