Liguria. La lacuna barica presente sul Mediterraneo è responsabile del tempo perturbato di questi giorni e la situazione non cambierà nel corso della settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino alcuni rovesci potranno interessare il settore centro-orientale della Liguria, quindi tra Genovese e Spezzino, mentre il contesto sarà più asciutto a Ponente. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità sparsa su tutta la regione, ma sarà più compatta specie nell’interno del centro-levante dove non si esclude qualche rovescio.

Venti: deboli o al più moderati e variabili in mattinata. Rinforzo dei venti da sud al largo dal pomeriggio.

Mari: poco mosso al mattino, moto ondoso in graduale aumento nel corso del pomeriggio

Temperature: stazionarie o in leggero aumento le massime. Costa: min: +8°C/+12°C – max: +12°C/+17°C; interno: min: 0°C/+7°C – max: +7°C/+14°C.

GIOVEDì 12 MARZO: nel corso della notte e delle prime ore del mattino nuovi rovesci interesseranno il settore centro-orientale ligure, più asciutto a Ponente. Schiarite nel corso della giornata [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: tramontana in rinforzo nel corso del mattino con raffiche fino a 40-50 km/h negli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese soprattutto occidentale. Mari: mosso al mattino con moto ondoso in graduale calo. Temperature: in generale calo

VENERDì 13 MARZO: giornata prevalentemente soleggiata. Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari: generalmente poco mossi. Temperature: in aumento. [Evoluzione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]