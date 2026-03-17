Marco Scajola incontra il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo

Liguria. Si è svolto oggi, presso la sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova, un incontro istituzionale tra l’assessore regionale Marco Scajola e il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Durante la riunione odierna sono state ribadite l’importanza e la centralità degli enti locali, da sempre riferimento dell’azione del Governo e del ministro Zangrillo.

Al centro del confronto semplificazioni, nuovo disegno di legge sul merito e importanti rinnovi contrattuali nella pubblica amministrazione già portati a termine.