Maltempo, primi allagamenti a Savona: “consueta piscina” tra via XX Settembre, via Guidobono e via Grassi

Savona. La pioggia battente sta iniziando a creare qualche disagio. Da alcune ore il maltempo interessa anche il savonese e secondo le previsioni meteo andrà ad intensificarsi nelle prossime ore, quando, dalle ore 22 di questa sera, 14 marzo, l’allerta passerà da gialla ad arancione fino alle 8 di domani.

Nella città della Torretta l’acqua ha invaso le intersezioni viarie tra via XX Settembre, via Guidobono e via Grassi, dove non mancano ancora una volta le polemiche per la mancata pulizia dei tombini e la richiesta da parte degli abitanti e dei commercianti di uno scolmatore per il torrente Letimbro, ritenuto necessario per contenere le piene e il cumulo di pioggia nelle situazioni di emergenza.

Una situazione che si ripete spesso quando piove abbondantemente e manca il drenaggio dell’acqua, con il timore che in serata l’ormai “consueta piscina” che si forma nel cosiddetto quadrilatero ottocentesco aumenti considerevolmente.

“La foce del Letimbro si è quasi del tutto occlusa: le acque scorrono verso levante, tagliando in due la spiaggia libera, fino ai primi stabilimenti balneari – scrivono alcuni residenti della zona – La pioggia di questa mattina, neanche così abbondante, ha fatto risalire velocemente il livello del torrente le cui acque, nel pomeriggio di oggi, sono fuoriuscite dai tombini (il solito effetto dei vasi comunicanti) e hanno invaso via Grassi e le vie adiacenti. I bidoni condominiali si sono rovesciati e galleggiano. Possibile che a Savona si continuino a tralasciare opere pubbliche indispensabili a favore di altre non richieste?”.