Maltempo, primi allagamenti a Savona: “consueta piscina” tra via XX Settembre, via Guidobono e via Grassi

Savona. La pioggia battente sta iniziando a creare qualche disagio. Da alcune ore il maltempo interessa anche il savonese e secondo le previsioni meteo andrà ad intensificarsi nelle prossime ore, quando, dalle ore 22 di questa sera, 14 marzo, l’allerta passerà da gialla ad arancione fino alle 8 di domani.
Nella città della Torretta l’acqua ha invaso le intersezioni viarie tra via XX Settembre, via Guidobono e via Grassi, dove non mancano ancora una volta le polemiche per la mancata pulizia dei tombini e la richiesta da parte degli abitanti e dei commercianti di uno scolmatore per il torrente Letimbro, ritenuto necessario per contenere le piene e il cumulo di pioggia nelle situazioni di emergenza.
Una situazione che si ripete spesso quando piove abbondantemente e manca il drenaggio dell’acqua, con il timore che in serata l’ormai “consueta piscina” che si forma nel cosiddetto quadrilatero ottocentesco aumenti considerevolmente.