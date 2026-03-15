  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dama bianca

Maltempo, non solo pioggia: nell’alta Valbormida e nel sassellese è arrivata la neve

Fiocchi nell’entroterra savonese, le immagini da Osiglia. Perturbazione in transito sulla Liguria con piogge diffuse e calo delle temperature

Generico marzo 2026
Generico marzo 2026
Generico marzo 2026
Generico marzo 2026 Generico marzo 2026 Generico marzo 2026

Provincia. Nelle ultime ore il maltempo è tornato a farsi sentire anche nelle zone più interne della nostra provincia. 

Nelle ultime ore i primi fiocchi di neve stanno interessando l’alta Val Bormida e il sassellese, dove le temperature si sono abbassate e le precipitazioni si stanno trasformando in neve. Emblematiche le immagini (in copertina di questo articolo) che arrivano da Osiglia, Calizzano e Bardineto, dove il paesaggio si è già imbiancato.

La perturbazione che sta attraversando la Liguria sta portando con sé piogge diffuse sulla costa e precipitazioni più intense nell’entroterra, con quota neve in calo proprio nelle vallate interne del savonese. Secondo le previsioni meteorologiche, il fronte perturbato in arrivo da Ponente sta interessando progressivamente tutta la regione con rovesci e instabilità. 

In situazioni di questo tipo, spiegano i bollettini meteo regionali, l’abbassamento dello zero termico favorisce nevicate nelle zone interne, in particolare sui versanti padani e nelle valli dell’entroterra dove le temperature risultano più basse rispetto alla costa. 

La situazione resta quindi tipicamente invernale nelle aree montane e collinari dell’entroterra savonese: mentre sulla costa prevalgono pioggia e cielo grigio, nell’alta Val Bormida e nel Sassellese la neve continua a cadere, regalando un nuovo scorcio invernale ai paesi delle vallate.

Più informazioni
leggi anche
frana tovo san giacomo
Pioggia e vento
Maltempo nel savonese: frane, allagamenti e disagi sulla linea ferroviaria con un binario interrotto verso Ventimiglia
via grassi allagata savona
A bagno
Maltempo, primi allagamenti a Savona: “consueta piscina” tra via XX Settembre, via Guidobono e via Grassi
Generico marzo 2026
Le previsioni
Meteo: sulla Liguria in mattinata ancora rovesci, poi attenuazione dei fenomeni
Generico marzo 2026
Attenzione
Stella, massi sulla carreggiata: chiusa momentaneamente la Sp2 nei pressi della cartiera
Generico marzo 2026
Monitoraggio costante
Maltempo in Liguria, frane localizzate ma nessuna criticità significativa: chiusa l’allerta meteo per piogge
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.