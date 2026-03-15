Maltempo, non solo pioggia: nell’alta Valbormida e nel sassellese è arrivata la neve

Provincia. Nelle ultime ore il maltempo è tornato a farsi sentire anche nelle zone più interne della nostra provincia.

Nelle ultime ore i primi fiocchi di neve stanno interessando l’alta Val Bormida e il sassellese, dove le temperature si sono abbassate e le precipitazioni si stanno trasformando in neve. Emblematiche le immagini (in copertina di questo articolo) che arrivano da Osiglia, Calizzano e Bardineto, dove il paesaggio si è già imbiancato.

La perturbazione che sta attraversando la Liguria sta portando con sé piogge diffuse sulla costa e precipitazioni più intense nell’entroterra, con quota neve in calo proprio nelle vallate interne del savonese. Secondo le previsioni meteorologiche, il fronte perturbato in arrivo da Ponente sta interessando progressivamente tutta la regione con rovesci e instabilità.

In situazioni di questo tipo, spiegano i bollettini meteo regionali, l’abbassamento dello zero termico favorisce nevicate nelle zone interne, in particolare sui versanti padani e nelle valli dell’entroterra dove le temperature risultano più basse rispetto alla costa.

La situazione resta quindi tipicamente invernale nelle aree montane e collinari dell’entroterra savonese: mentre sulla costa prevalgono pioggia e cielo grigio, nell’alta Val Bormida e nel Sassellese la neve continua a cadere, regalando un nuovo scorcio invernale ai paesi delle vallate.