Maltempo nel savonese: frane, allagamenti e disagi sulla linea ferroviaria con un binario interrotto verso Ventimiglia

Savona. Maltempo, iniziano ad aumentare i disagi dovuti alle piogge abbondanti di queste ultime ore su tutto il savonese. Sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, dalle ore 16.10, la circolazione è sospesa sul binario verso la Francia, con accumulo di ritardi significativi per la presenza di un ostacolo sui binari, ossia la recinzione piegata verso la sede ferroviaria a seguito del forte vento). La circolazione avviene quindi su un unico binario.

Non mancano le frane sulla rete stradale. A Tovo San Giacomo via Lavrio è chiusa al transito per uno smottamento, l’accesso è consentito solo dalla Sp 490. Ad Alassio senso unico alternato sulla Aurelia in zona Punta Murena.

Ad Andora i tecnici e il Comune sono al lavoro per rimuovere i detriti che si sono abbattuti sulla strada in località Tigorella. Ci sono alcune famiglie isolate, specie nella parte alta della frazione, che possono transitare su una mulattiera ma in caso di emergenza sono irraggiungibili dai mezzi di soccorso. Sul posto anche il sindaco Mauro Demichelis che sta seguendo gli interventi.

Le piogge continuano ad abbattersi su tutto il savonese e dalle 22 di questa sera scatterà l’allerta arancione fino alle 8 di domani.

Il sindaco di Savona, Marco Russo, ha emesso l’ordinanza che prevede, nella fascia oraria sopraindicata, la sospensione di ogni manifestazione a carattere commerciale, sportivo o del tempo libero, svolgentesi in area aperta al pubblico, previste nel territorio comunale di Savona; la chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme; l’interdizione delle strutture sportive pubbliche, quali: piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale; le attività, se in corso, devono essere interrotte; l’adozione delle misure di salvaguardia e di autotutela da parte dei responsabili delle strutture sportive e attività commerciali private con importanti afflussi di persone; l’attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune; l’attivazione completa del C.O.C. solo qualora si manifestassero delle situazioni di criticità in corso di evento fermo restando la presenza e l’attivazione del C.O.C per la Polizia Locale e dei rappresentanti della Protezione civile presso la Centrale Operativa del Comando di P.L. per tutto il periodo dell’allerta arancione; il divieto di utilizzo di tutti i sottopassi pedonali; il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi o di attraversare guadi; il divieto di scendere nell’alveo dei torrenti o rii e la sospensione di qualsiasi attività negli stessi ancorché autorizzata; di non transitare o sostare nelle aree alberate; la chiusura totale del parcheggio pubblico sito in Via Piave nonché la chiusura parziale del posteggio pubblico di Piazza del Popolo limitatamente ad una fascia di 10 metri lungo l’argine del Letimbro e all’interdizione dell’accesso e dell’uscita sul lato del ponte di via Sormano; il divieto di sosta nelle zone esondabili all’interno del quadrilatero tra le strade: del controviale di Corso Mazzini, della via XX Settembre, della via Grassi, della via Busserio e della via Montenotte; il divieto di fruire del parcheggio comunale di C.so Mazzini ubicato presso al struttura denominata: “Le Piramidi”; l’interdizione alla sosta da parte di veicoli o di persone sulla piazzetta di via Pizzuta sovrastante l’omonimo Rio; il divieto di utilizzo dei box auto e delle cantine ubicati al piano interrato dell’edificio di Via Buonarroti civici 1 e 3, nonché della rampa di accesso agli stessi; la chiusura del ponte in corrispondenze della Case di Paglia – località Montemoro, l’interdizione e la chiusura del Parco Marabotto.

In Valbormida la situazione, per ora, non presenta forti criticità e anche il livello dei corsi d’acqua non ha raggiunto soglie preoccupanti ma il monitoraggio è costante.

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