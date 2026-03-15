Maltempo in Liguria, frane localizzate ma nessuna criticità significativa: chiusa l’allerta meteo per piogge

Liguria. Si è conclusa l’allerta meteo per piogge che ha interessato la regione tra la giornata di ieri, sabato 14, e di oggi, domenica 15 marzo. Nel corso della notte e della mattinata si sono registrati alcuni smottamenti e frane localizzate, senza tuttavia criticità significative sul territorio regionale nonostante i consistenti volumi d’acqua defluiti nelle ultime ore. Come previsto, si sono registrate anche nevicate nelle zone interne, in particolare nell’entroterra savonese.

Le principali segnalazioni riguardano Isolabona, dove una frana sulla SP 68 ha causato un parziale isolamento; Zoagli, con uno smottamento sulla strada statale, e Pieve Ligure, dove si è verificato un movimento franoso in via alla Chiesa. Sono già in corso gli interventi dei tecnici e delle squadre operative per la risoluzione delle criticità e il ripristino della piena viabilità nei tratti interessati.

“Massima attenzione nella giornata di ieri e per tutta la notte trascorsa – commenta l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – con la macchina della Protezione civile regionale pienamente operativa e in costante contatto con i territori. Nonostante le intense precipitazioni registrate, la situazione è rimasta sotto controllo e non si segnalano criticità significative. Il monitoraggio della Sala operativa regionale proseguirà comunque nelle prossime ore, in coordinamento con gli enti locali coinvolti”.