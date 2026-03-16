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Danneggiamento

Maltempo a Savona, precipita una torre del faro del campo sportivo “Ruffinengo”

L'assessore Rossello: "E' necessario verificare in maniera approfondita le condizioni dell'intera struttura"

caduta faro ruffinengo

A seguito del maltempo dei giorni scorsi e del forte vento della giornata di ieri, è caduta una torre faro nel campo sportivo “Ruffinengo” di Legino, a Savona.

Fortunatamente è accaduto di notte, quindi nessuno era presente. Il palo si è posato su alcuni container a lato della tribuna non causando, dunque, danni né al campo né alla tribuna.

A fronte dell’incidente i tecnici del Comune, ovviamente, a seguito di un sopralluogo, hanno disposto la chiusura temporanea della struttura per poter eseguire i necessari approfondimenti e analizzare al meglio la tenuta delle altre torri faro.

“La speranza è quella di poter consentire al più presto la ripresa dell’attività del Legino – dichiara l’assessore allo sport Francesco Rossello – ma, considerata l’intensità del vento nei giorni scorsi, è necessario verificare in maniera approfondita le condizioni dell’intera struttura, a partire dalle altre tre torri per garantire la piena sicurezza dell’impianto”.

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