Maltempo a Savona, precipita una torre del faro del campo sportivo “Ruffinengo”

A seguito del maltempo dei giorni scorsi e del forte vento della giornata di ieri, è caduta una torre faro nel campo sportivo “Ruffinengo” di Legino, a Savona.

Fortunatamente è accaduto di notte, quindi nessuno era presente. Il palo si è posato su alcuni container a lato della tribuna non causando, dunque, danni né al campo né alla tribuna.

A fronte dell’incidente i tecnici del Comune, ovviamente, a seguito di un sopralluogo, hanno disposto la chiusura temporanea della struttura per poter eseguire i necessari approfondimenti e analizzare al meglio la tenuta delle altre torri faro.

“La speranza è quella di poter consentire al più presto la ripresa dell’attività del Legino – dichiara l’assessore allo sport Francesco Rossello – ma, considerata l’intensità del vento nei giorni scorsi, è necessario verificare in maniera approfondita le condizioni dell’intera struttura, a partire dalle altre tre torri per garantire la piena sicurezza dell’impianto”.